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打造瑞芳礦工村　侯友宜：讓大家了解礦業發展歷史

2019-07-06 16:14聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市瑞芳區早期是煤礦主要生產地，但在礦業沒落後，民眾對於猴硐的印象只剩下貓村，對於礦業輝煌的歷史一無所知，希望能藉由礦工們私人收集的煤礦產業文物讓大家對礦業能夠更進一步的認識，並期望未來能有適合的地點成立礦工紀念館，希望未來猴硐給大眾的印象不是只有「貓村」，而是「煤礦村」。

新北市長侯友宜今天下午來到瑞芳區瑞三煤礦本坑參訪，在解說員與礦坑老廠長的解說，了解過去礦坑歷史，看到過去的礦業工具完整保留下來，侯友宜說「這些東西可以完整保留下來，非常不容易。」侯友宜也戴上礦工帽，

侯友宜表示，瑞三礦業是礦業歷史上，很重要的文化資產，雖然現在已經封閉，但它記載著所有礦工的辛酸史，也是台灣產業發展的里程碑，今天礦工老廠長拿出當年所有的工具、冊子等文史資料，這些都非常珍貴，藉由政府與民間團體合作，將原有的文化歷史資產恢復，讓後人追憶當時的時代背景，也讓大家了解礦業的發展。

76歲礦長周朝南說，煤炭是台灣早期的唯一能源，煤礦在台灣的記憶逐漸消失中，自己當了一輩子的礦工，從16歲開始收集這些採礦相關工具，如果沒有將這些呈現出來，這段歷史會被社會遺忘，尤其是年輕人，就會不知道過去採礦的歷史，他集結5、6名退休老礦工，將大家的國民年金合資礦坑旁的小空間，讓礦工的歷史繼續傳承下去，希望透過政府或是各界人士，將礦工的歷史能重現給更多人看到。

新北市政府表示，將珍貴的礦業文化資產保存下來是最重要的一項工作，目前先將當時礦業的歷史資料數位化保存，讓以後的後代們能繼續看到這些具有歷史價值的礦業文物，未來會朝向結合原有猴硐觀光，進而帶動在地礦業觀光發展，讓猴硐不只是只有貓咪可以欣賞，還有具有歷史意義的礦工故事們，一起豐富瑞芳。

老礦工向侯友宜解釋過去的礦場地圖，簡易講解所在地理位置。記者江婉儀／攝影
老礦工向侯友宜解釋過去的礦場地圖，簡易講解所在地理位置。記者江婉儀／攝影
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老礦長周朝南表示，希望將過去礦工工具留下來，讓更多人了解過去礦業的發展歷史。記者...
老礦長周朝南表示，希望將過去礦工工具留下來，讓更多人了解過去礦業的發展歷史。記者江婉儀／攝影
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侯友宜（中）拿著煤礦，並表示這是台灣早期的唯一動力來源。記者江婉儀／攝影
侯友宜（中）拿著煤礦，並表示這是台灣早期的唯一動力來源。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜今天到瑞三礦坑參訪，戴上礦工帽。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天到瑞三礦坑參訪，戴上礦工帽。記者江婉儀／攝影
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侯友宜猴硐
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