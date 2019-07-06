打造瑞芳礦工村 侯友宜：讓大家了解礦業發展歷史

2019-07-06 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市瑞芳區早期是煤礦主要生產地，但在礦業沒落後，民眾對於猴硐的印象只剩下貓村，對於礦業輝煌的歷史一無所知，希望能藉由礦工們私人收集的煤礦產業文物讓大家對礦業能夠更進一步的認識，並期望未來能有適合的地點成立礦工紀念館，希望未來猴硐給大眾的印象不是只有「貓村」，而是「煤礦村」。

新北市長侯友宜今天下午來到瑞芳區瑞三煤礦本坑參訪，在解說員與礦坑老廠長的解說，了解過去礦坑歷史，看到過去的礦業工具完整保留下來，侯友宜說「這些東西可以完整保留下來，非常不容易。」侯友宜也戴上礦工帽，

侯友宜表示，瑞三礦業是礦業歷史上，很重要的文化資產，雖然現在已經封閉，但它記載著所有礦工的辛酸史，也是台灣產業發展的里程碑，今天礦工老廠長拿出當年所有的工具、冊子等文史資料，這些都非常珍貴，藉由政府與民間團體合作，將原有的文化歷史資產恢復，讓後人追憶當時的時代背景，也讓大家了解礦業的發展。

76歲礦長周朝南說，煤炭是台灣早期的唯一能源，煤礦在台灣的記憶逐漸消失中，自己當了一輩子的礦工，從16歲開始收集這些採礦相關工具，如果沒有將這些呈現出來，這段歷史會被社會遺忘，尤其是年輕人，就會不知道過去採礦的歷史，他集結5、6名退休老礦工，將大家的國民年金合資礦坑旁的小空間，讓礦工的歷史繼續傳承下去，希望透過政府或是各界人士，將礦工的歷史能重現給更多人看到。