6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



保有次原始森林樣貌的新北市土城區祖田里猴洞園區，成為熱門遊玩景點，園區內除了多樣的生態外，還能體驗趴爬繩，甚至還能看到游移閃亮的螢火蟲，土城區祖田里長呂惠美表示，暑假期間規畫了7月6日、7月7日及7月13日等3場免費生態導覽，歡迎民眾前來參與。

呂惠美表示，早期當地有許多猴子因此取名成「猴洞」，而猴洞附近的水生態親子公園在未開發前被圍籬圍起，經過里辦公處、土城區社區總體營造協會以及善息寺共同整理，協力清除猴洞及園區的垃圾，並進行翻土、復育生態及動植物等工作後，生態區慢慢出現螢火蟲、青蛙、蜻蜓等生物。

67歲的李姓志工說，園區除了有螢火蟲種類，還有台灣藍鵲等保育類動物棲息，十分珍稀，夏天的螢火蟲數量更高達百餘隻，里長呂惠美特別邀集里民擔任導覽志工，免費教民眾攀爬猴洞及解說螢火蟲的生態與保育工作。

前來參加今日首生態導覽場的民眾，對於園區內的生態及設施都驚呼不已，「好多昆蟲喔，真神奇！」參與導覽的吳小妹妹表示，沒想到可以在離城市這麼近的地方，聽到蛙叫跟蟲鳴，吳小妹的爸爸則表示，從猴洞往外可看到整片山林，讓人覺得神清氣爽，心情非常好。

呂惠美表示，猴洞園區最高點海拔約385公尺，有設置攀爬繩讓民眾拉繩攀爬，生態區內有5種螢火蟲，以黑翅螢及黃緣螢最多，另外還有18種青蛙、20幾種鳥類及超過50種蝴蝶，保有次原始森林的樣貌。

螢火蟲季節時，並安排志工到生態區「巡守」，遇到干擾生態的民眾，才能即時加以勸導，目前園區至8月前都能追到螢火蟲的閃光，呂惠美表示，後續還有2場免費導覽，分別為7月7日及7月13日，想報名參加的民眾可洽新北市土城祖田里辦公處。