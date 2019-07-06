親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／傳雷納德將加入快艇 喬治則被交易成隊友

勞動部長親主持第3次長榮協商 罷工可望落幕

公有停車場無預警漲價？ 張仲杰：事前都有網站公告

2019-07-06 14:40聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

大安森林公園公有停車場月票本來月租3600元，有民眾說不知道北市府從7月開始無預警將金額調漲3成來到4800元，事前也未和民眾溝通，覺得相當不合理。

北市停管處主秘張仲杰表示，每次調漲前都會在停管處網站公告，且依照自治條例會每半年檢討一次全北市的公有停車場費用。過去10年因為停車場使用率低，為鼓勵民眾停車，所以月票都是3600元，以大安森林公園公有停車場月票來說，因考量現在假日有許多家長會開車帶小孩去公園玩，停車率變高車位難找，所以調漲月租費來因應。

張仲杰說，7月開始有16個公有停車場漲價，1個是降價的。

調漲的分別為：信義區松山車站地下停車場、信義區信義國小地下停車場、信義區信義廣場地下停車場、松山區松山國小地下停車場、南港區南港國小地下停車場、南港區興中立體停車場、大同區建成國中地下停車場、北投區大豐公園地下停車場、士林區前港公園地下停車場、臺北大橋橋下停車場、中山區市民大道(林金段)、中山區市民大道(中林段)、中山區林森公園地下停車場、中山區永盛公園地下停車場、大同區建成公園地下停車場、士林區承德公園地下停車場。

降價的是五分埔商圈的地下停車場。

停車場大安森林公園北市
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

八仙事件倖存者黃博煒 截肢後以堅強毅力重新站起來

2019-07-06 11:20

雙溪好花心 白天看劇、夜晚賞蓮

2019-07-06 13:24

本草派對翻轉迪化街印象 「學姐」黃瀞瑩也來體驗

2019-07-06 09:36

捷運中和站新畫機車格 先開放60個

2019-07-06 00:12

中和灰磘都計農業區變建地 研議區段徵收

2019-07-06 00:11

遊淡水、長知識 來逛防災主題館

2019-07-06 00:07

外勞看護工技巧不足 新北免費到府指導

2019-07-06 00:02

雙北公車上下車刷卡 溢扣15元「可退」

2019-07-05 23:32

淡海輕軌紅樹林站連通北捷 不必再出站

2019-07-05 23:28

三鶯線延伸八德 侯友宜、鄭文燦「兄弟」爭取

2019-07-05 23:25

東區地下街市政服務站、頂好就服站 下月撤

2019-07-05 23:15

汐止白雲路山溝崩塌 要做L溝改善

2019-07-05 22:07

與天燈習俗同歲 平溪成安宮慶220週年

2019-07-05 22:07

淡海輕軌與捷運連通道完工 月台可互通

2019-07-05 22:06

感念老礦工付出 新北市慰問金申請到7月31日

2019-07-05 22:06

汐中舊校舍大變身 大同黃金資收站成立

2019-07-05 22:05

士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47

侯友宜主持防災主題館開幕 淡水阿婆請吃鐵蛋2顆

2019-07-05 17:43

社子島拆遷草案大轉彎 約200戶取得配售專宅門票

2019-07-05 16:36

侯友宜鄭文燦互稱兄弟 爭取蔡英文支持三鶯延伸段

2019-07-05 13:50

非專業看護可能造成職業傷害 新北市教你如何照護老人

2019-07-05 11:23
看更多

熱門文章

高雄君鴻酒店發聲明：確定明天歇業 解散員工

2019-07-05 16:51

君鴻酒店停業被酸發不了財？ 高雄市府說話了

2019-07-05 20:15

影／高雄青春專案臨檢 受檢人直稱「我有投韓國瑜」

2019-07-06 03:00

彰化縣「前瞻」四大停車場全要建 可提供1200個停車位

2019-07-05 19:58

高雄85大樓君鴻酒店 最快8月下旬轉移經營權

2019-07-05 14:56

挑戰陳明文！嘉義縣「資深參選人」許能通宣布參選

2019-07-05 17:43

留郵輪、廟口客 基隆2特色電梯直上中正公園下月動工

2019-07-05 15:49

南迴公路拓寬改善施工5年 蘇揆視察敲定12月20日通車

2019-07-06 11:06

今晚10點起尖苗公路拆國小陸橋 封路改道

2019-07-06 08:22

台中藝術市集來了！連布幔很文青就在最美書店前

2019-07-05 18:05

八仙事件倖存者黃博煒 截肢後以堅強毅力重新站起來

2019-07-06 11:20

影／女王蜂產卵貼近看 蜂巢巧妙全都露

2019-07-05 23:56

高雄地院拍賣程序速度異常快 君鴻酒店措手不及

2019-07-05 21:31

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

林右昌：基隆幸福產業已成真 愛情摩天輪在哪？

2019-07-05 15:30

影／家明的味道藏港澳美食 豬扒蛋撈公、菠蘿油超搶手

2019-07-06 08:53

咬警事件被起訴 蔣月惠：生平第一次我也會怕

2019-07-05 19:39

影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 17:43

盧秀燕視察東豐快 主推公老坪隧道案

2019-07-06 11:54

C肝治療20萬全部免費 彰化發起百位頭家為員工篩檢

2019-07-05 15:16

影／南投申請茶博補助 馬文君批農委會拖4個月才核准

2019-07-05 21:01

社子島拆遷草案大轉彎 約200戶取得配售專宅門票

2019-07-05 16:36

山東花蓮包機中斷3年今復航 百餘陸客抵台環島遊

2019-07-06 11:23

墾管處新任處長另類空降 基層盼打通升遷任督二脈

2019-07-05 15:45

雲林國民運動中心試營運免費 首日預約手刀快搶

2019-07-06 12:43

日月潭變身蜜月潭 夢幻集團婚禮今年開始報名

2019-07-05 15:51

他年花500萬元拚履歷 各大賣場都看得見他家生產的菜

2019-07-05 15:53

士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47

君鴻酒店申請解散 高市府：接手的海霸王投資意願未變

2019-07-05 22:08

斗六人文市集開幕了 好吃又好玩吸引大批人潮

2019-07-06 13:10

韓國瑜訪寄養家庭關心胎毒寶寶 強烈堅持全面反毒掃毒

2019-07-05 23:08

影／宜蘭國際童玩節首創水上開幕秀 舞者乘船演出搶先看

2019-07-05 21:29

影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 09:44

君鴻傳歇業 高市府發聲明會協助保障消費者及勞工權益

2019-07-05 17:04

社福館恆春半島紮根 完成屏縣社福網「最後一塊拼圖」

2019-07-05 16:39

2億恆基新醫療大樓先動土 8000萬缺口邊蓋邊募

2019-07-05 19:28

東引海底坑道試養海參 存活率生長比預期好

2019-07-05 19:28

測速桿轉向衝到冠軍 彰化10大搶錢測速桿重新洗牌

2019-07-06 10:54

將獲黨提名參選連任？ 蕭美琴未鬆口最快下周說明

2019-07-05 18:40

恢復老人健保補助成空？ 王鴻薇要柯文哲踹共

2019-07-06 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top