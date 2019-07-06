公有停車場無預警漲價？ 張仲杰：事前都有網站公告

2019-07-06 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



大安森林公園公有停車場月票本來月租3600元，有民眾說不知道北市府從7月開始無預警將金額調漲3成來到4800元，事前也未和民眾溝通，覺得相當不合理。

北市停管處主秘張仲杰表示，每次調漲前都會在停管處網站公告，且依照自治條例會每半年檢討一次全北市的公有停車場費用。過去10年因為停車場使用率低，為鼓勵民眾停車，所以月票都是3600元，以大安森林公園公有停車場月票來說，因考量現在假日有許多家長會開車帶小孩去公園玩，停車率變高車位難找，所以調漲月租費來因應。

張仲杰說，7月開始有16個公有停車場漲價，1個是降價的。

調漲的分別為：信義區松山車站地下停車場、信義區信義國小地下停車場、信義區信義廣場地下停車場、松山區松山國小地下停車場、南港區南港國小地下停車場、南港區興中立體停車場、大同區建成國中地下停車場、北投區大豐公園地下停車場、士林區前港公園地下停車場、臺北大橋橋下停車場、中山區市民大道(林金段)、中山區市民大道(中林段)、中山區林森公園地下停車場、中山區永盛公園地下停車場、大同區建成公園地下停車場、士林區承德公園地下停車場。

降價的是五分埔商圈的地下停車場。