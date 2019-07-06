雙溪荷花正盛開 民眾賞花要把握花期

2019-07-06 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市雙溪區從104年開始每年舉辦荷花季活動，每年都吸引大批民眾前來賞荷，今年還打造「夜賞睡蓮區」，不管白天黑夜，民眾隨時都可以來賞荷，還有限定荷花便當可以享用，讓民眾在視覺、味覺都可享受。

景觀處表示，雙溪荷花池除一般荷花外，有1/3池塘種植睡蓮，除了白天可以賞荷，睡蓮在晚上也會持續綻放，所以在睡蓮田中加裝對環境低干擾的太陽能燈飾，在睡蓮池兩側則以LED燈設定動線，讓民眾在晚上也能欣賞睡蓮，夜賞睡蓮點燈活動持續到七夕（8月7日），點燈時間到晚上8點。

「新北稼日時光－雙溪荷所在」即日起到7月30日，除了可以來賞荷，每個周末還有安排「花劇場-魚戲荷中」，由北藝大學生劇團演出，表演者化身荷花田中常見的紅冠水雞，自由地在荷花田中穿梭，民眾在賞花的同時還能欣賞舞者優美的舞姿。演出時間為7月6日10點10分、7月14日15點30分、7月20日16點30分、7月28日15點30分。

新北市長侯友宜表示，雙溪是新北市的後花園，現在是雙溪荷花季，除了有荷花的農產品、當地的農夫市集，在晚上也用浪漫的燈光打造睡蓮池，讓民眾不管在什麼時段，都可以享受荷花池，在雙溪度過美好的一天。