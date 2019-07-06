圓山花博生態保育 大人小孩闖關活動

2019-07-06 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



環境生態保育一直是大眾關注議題，今天北市動保處與七星生態保育基金會共同在圓山花博園區廣場舉辦「自然生態保育活動」，北市副市長鄧家基出席時也著白袍扮演「生態檢驗師」，摸驚喜箱裡面的物品，以觸覺感受生物形態並連結記憶中的生物多樣性，過程中也摸到塑膠製品，藉此呼籲大家棲地保育及力行減塑的重要性。

北市副市長鄧家基說，熊能夠冬眠四個月，代謝各方面都超乎我們科學的能力，也提到自己曾經在亞瑪遜河流域看到當地有類似台灣的草藥，光是從草藥就發現很多是到今天人為科技發展不出來的。生態多樣性在大家生活圈裡就像蜘蛛網，一旦破壞一個點，網子就長不起來，因此維持生態平衡的發展很重要，人類與生態的關係十分緊密，有太多東西值得去探討，在沒有辦法去探討前，只能盡全力保護生態。

鄧也補充，過去在台北市基隆河的截彎取直是不對的，基隆河之所以彎彎延延 ，是經過幾百年甚至上千年大自然的演替發展，該灣的灣、該直的直，因此一下子截彎取直就會破壞環境，在過程裡面是不是有很多物種消失，希望藉由今天活動讓大家重視生態保育。

動保處組長林立容表示，生態保育有許多可探討的面向，今天的活動主題是「觸感台北觸觸驚喜」，希望透過觸覺帶領民眾認識生物多樣性，很多民眾可能會覺得野生動物或這種生態多樣性議題離自己很遙遠，但其實希望讓大家知道這些東西就是存在我們四周，不一定要到山裡才會出現，呼籲大家平時多關注發生在自己身邊的事情，在生活中實踐保護生態。