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八仙事件倖存者黃博煒 截肢後以堅強毅力重新站起來

2019-07-06 11:20聯合報 記者施鴻基╱即時報導

八仙事件倖存者黃博煒以堅強的意志力度過四肢截肢及痛苦的復健過程，不但奇蹟似生還，如今還裝上義肢站了起來，新北前後任市長朱立倫、侯友宜今聯袂探視，鼓勵並祝福他展開人生新旅程。

27歲的黃博煒畢業於明志科大，本是科技公司工程師，擁有10張以上證照2015年卻碰上八仙事件，全身燒燙傷面積高達90%以上，醫學界指他即使截肢存活率也僅5%，他卻選擇最辛苦的路「活下來」，截肢後失去雙腳及右手，僅剩的左手功能也只剩下碰觸，面臨人生困境，他選擇堅強面對。

黃博煒以堅強意志戰勝每一個難關，不僅出書，也在醫療團隊和新北市府協助裝上義肢，入住府中青年社宅，試圖獨立生活。他坐電動輪椅搭捷運高鐵、打乒乓球、打保齡球，還重返明志科大完成最後學業。

先前他在台大醫院住院期間，朱立倫和侯友宜都多次前往探視，朱立倫贈送1台平板電腦和觸控筆，為博煒套上冰島矽膠套筒保護斷臂。出院後他就利用觸控筆在平板電腦與手機上，一字一字敲下浴火歷程，完成9萬多字「但，我想活」一書。

「醫院待200多天，出院後才是挑戰的開始。」黃博煒說，一般人輕易可完成的上廁所，對他來說都是辛苦的挑戰，每完成一個復健的階段，迎接的是更辛苦的下個階段，挫折不斷。

前陣子侯友宜造訪復健中心，黃博煒表示曾跟朱立倫說他會重新站起來，如今他做到了，想讓朱看看他站起來的樣子，「我現在恢復的很好，也正在準備敲出第二本書」。侯友宜居中促成今天的會面。

新北八仙塵爆倖存者黃博煒（前）依靠毅力重新站了起來。記者施鴻基／攝影
新北八仙塵爆倖存者黃博煒（前）依靠毅力重新站了起來。記者施鴻基／攝影
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新北前後任市長朱立倫（左）、侯友宜（右）探視八仙塵爆倖存者黃博煒（中）。記者施鴻...
新北前後任市長朱立倫（左）、侯友宜（右）探視八仙塵爆倖存者黃博煒（中）。記者施鴻基／攝影
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新北前後任市長朱立倫（左）、侯友宜（右）探視八仙塵爆倖存者黃博煒（中）。記者施鴻基／攝影
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八仙事件
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