本草派對翻轉迪化街印象 「學姐」黃瀞瑩也來體驗

2019-07-06 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



台北市迪化商圈發展促進會與台北商業處共同舉辦的「2019本草派對-SUMMER EDITION」昨天開幕，台北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩也代表年輕世代到場，體驗本草調飲、清爽解熱的手作調香、以及本草浮游花等手作體驗，今年有12間迪化街老字號中藥及南北貨店家共襄盛舉，要翻轉外界對漢藥的印象。

「2019本草派對-SUMMER EDITION」7月7日前在永樂廣場舉辦，台北市迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，本草派對2017年首度舉辦，透過本草特調、音樂、與獨創的本草體驗，民眾用更簡單、更有創意的方式，接觸傳統的漢方、南北貨。

今年活動邁入第三屆，規模再擴大，結合12間總店齡超過400年的大稻埕在地店家，設計多種本草特調飲品，現場bartender把人蔘、枸杞、雪蛤，變成帶有果香和鮮豔色彩的飲料，另外也有浮游花手作等各種手作體驗，同時延續去年受到好評的夜間本草樂團，給參與民眾最本草的夏日體驗。

黃瀞瑩昨天也代表年輕世代到場，現場體驗製作本草浮游花、在手背繪上本草圖案，大讚有創意。主辦單位表示，今年迪化商圈也加碼「享樂大稻埕」系列活動，邀請3家在地老字號在7到9月開設3種手作課程，有機會DIY香氛瓶、花茶、或製作本草料理。