親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

長榮罷工空服員不再堅持調薪、年終獎金？ 工會駁：不退讓

忍了400年…川普吃的那隻蝦 引爆日韓貿易戰

不淹水！歷經豪大雨 淡水排水改善工程發揮功效

2019-07-06 08:20聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

近年來氣候驟變，降雨量屢屢突破歷史紀錄，新北市水利局對於易積淹水地區持續辦理排水改善工程，針對淡水區淡金路道經排水排善工程後，歷經今年5、6月豪大雨檢視後，確保感善工程已發揮功效，新北市長侯友宜昨也前往淡水視察，並指示豪雨後應進行滾動式檢討。

為了嚴防豪雨釀災，水利局除了落實雨水下水道維管工作、防汛沙包整備及適時啟動防災機制應變外，也針對新北市易積淹水地區持續進行排水改善工程，為確認排水機制有效運作，侯友宜昨至淡水區中山路及中正路口、淡金路及中正東路2段5巷口，以及中正東路2段179號前3處檢視。

水利局表示，淡水區已於2018年完成「淡水區中山路、中正路口周邊排水改善工程」、「淡水區中正東路二段179號前排水改善工程」及「淡水區中正東路二段排水改善工程（竹圍高中前分流工程）」等，降低短暫豪大雨造成地區排水宣洩不及的情況發生，經過今年5、6月的豪大雨檢視後，確定上述工程皆已發揮功效。

此外，今年5月28日豪大雨造成淡金路道路側溝，因無法負荷大量排水傾瀉，形成黃泥水漫流及積水的情形，水利局表示，由於5月20日發生豪大雨過後，立即將中央分隔島增設8處洩水孔，以及將淡水輕軌下方集水坑淨空兼當滯洪空間，在大雨減緩後，讓積水情形即排除，經現場觀察後，排水系統功能良好，後續除了落實該處排水設施維護外，將再辦理「淡水區淡金路（中正東路二段5巷口）排水改善工程」，更進一步改善積水情況。

水利局表示，淡水區已於2018年完成「淡水區中山路、中正路口周邊排水改善工程」、...
水利局表示，淡水區已於2018年完成「淡水區中山路、中正路口周邊排水改善工程」、「淡水區中正東路二段179號前排水改善工程」及「淡水區中正東路二段排水改善工程」。圖／新北市水利局提供
分享
水利局表示，淡水區已於2018年完成「淡水區中山路、中正路口周邊排水改善工程」、...
水利局表示，淡水區已於2018年完成「淡水區中山路、中正路口周邊排水改善工程」、「淡水區中正東路二段179號前排水改善工程」及「淡水區中正東路二段排水改善工程」。圖／新北市水利局提供
分享
為了嚴防豪雨釀災，水利局除了落實雨水下水道維管工作、防汛砂包整備及適時啟動防災機...
為了嚴防豪雨釀災，水利局除了落實雨水下水道維管工作、防汛砂包整備及適時啟動防災機制應變外，也針對新北市易積淹水地區持續進行排水改善工程。圖／新北市水利局提供
分享

侯友宜
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

中和灰磘都計農業區變建地 研議區段徵收

2019-07-06 00:11

遊淡水、長知識 來逛防災主題館

2019-07-06 00:07

外勞看護工技巧不足 新北免費到府指導

2019-07-06 00:02

雙北公車上下車刷卡 溢扣15元「可退」

2019-07-05 23:32

淡海輕軌紅樹林站連通北捷 不必再出站

2019-07-05 23:28

三鶯線延伸八德 侯友宜、鄭文燦「兄弟」爭取

2019-07-05 23:25

東區地下街市政服務站、頂好就服站 下月撤

2019-07-05 23:15

汐止白雲路山溝崩塌 要做L溝改善

2019-07-05 22:07

與天燈習俗同歲 平溪成安宮慶220週年

2019-07-05 22:07

淡海輕軌與捷運連通道完工 月台可互通

2019-07-05 22:06

感念老礦工付出 新北市慰問金申請到7月31日

2019-07-05 22:06

汐中舊校舍大變身 大同黃金資收站成立

2019-07-05 22:05

士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47

侯友宜主持防災主題館開幕 淡水阿婆請吃鐵蛋2顆

2019-07-05 17:43

社子島拆遷草案大轉彎 約200戶取得配售專宅門票

2019-07-05 16:36

侯友宜鄭文燦互稱兄弟 爭取蔡英文支持三鶯延伸段

2019-07-05 13:50

非專業看護可能造成職業傷害 新北市教你如何照護老人

2019-07-05 11:23
看更多

熱門文章

狂！桃園爸媽當「孝子孝女」 2晚睡帳篷搶報名進私幼

2019-07-05 12:29

高雄君鴻酒店發聲明：確定明天歇業 解散員工

2019-07-05 16:51

林姿妙為即將開幕的童玩節做這些事 部屬驚：沒縣長這樣…

2019-07-05 09:49

鱷魚蚊香藏身竹市香山 養蟑螂蚊子實驗室首次公開

2019-07-05 12:02

君鴻酒店停業被酸發不了財？ 高雄市府說話了

2019-07-05 20:15

繼大八餐飲集團後 韓國瑜證實：君鴻酒店經營權移轉

2019-07-05 11:28

每年只賣一個月！台南「最強排隊芒果冰」搶手

2019-07-05 11:36

影／高雄青春專案臨檢 受檢人直稱「我有投韓國瑜」

2019-07-06 03:00

高雄85大樓君鴻酒店 最快8月下旬轉移經營權

2019-07-05 14:56

台南白河蓮花體驗秒殺 坐大王蓮花展水上輕功

2019-07-05 08:57

留郵輪、廟口客 基隆2特色電梯直上中正公園下月動工

2019-07-05 15:49

85大樓君鴻酒店驚傳將歇業 勞工局：接獲諮詢未有申訴

2019-07-05 11:24

挑戰陳明文！嘉義縣「資深參選人」許能通宣布參選

2019-07-05 17:43

彰化縣「前瞻」四大停車場全要建 可提供1200個停車位

2019-07-05 19:58

君鴻大樓被通知點交才急歇業？高雄法院駁斥：與事實不合

2019-07-05 12:25

國賓影城有影了？彰化光復郵局改建正辦理招標

2019-07-05 11:15

吉園圃走入歷史 農委會加碼補助農民轉型產銷履歷

2019-07-05 13:07

台中藝術市集來了！連布幔很文青就在最美書店前

2019-07-05 18:05

高雄地院拍賣程序速度異常快 君鴻酒店措手不及

2019-07-05 21:31

林右昌：基隆幸福產業已成真 愛情摩天輪在哪？

2019-07-05 15:30

上周柯文哲才來明天郭董也要來 屏東慈鳳宮：誰來都歡迎

2019-07-05 12:20

東縣建設處長升任議會秘書長 同僚幽默賀「繞跑」成功

2019-07-05 13:59

咬警事件被起訴 蔣月惠：生平第一次我也會怕

2019-07-05 19:39

影／女王蜂產卵貼近看 蜂巢巧妙全都露

2019-07-05 23:56

侯友宜鄭文燦互稱兄弟 爭取蔡英文支持三鶯延伸段

2019-07-05 13:50

影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 17:43

C肝治療20萬全部免費 彰化發起百位頭家為員工篩檢

2019-07-05 15:16

墾管處新任處長另類空降 基層盼打通升遷任督二脈

2019-07-05 15:45

高雄85大樓君鴻酒店傳歇業 官網已無法訂房

2019-07-05 14:02

社子島拆遷草案大轉彎 約200戶取得配售專宅門票

2019-07-05 16:36

他年花500萬元拚履歷 各大賣場都看得見他家生產的菜

2019-07-05 15:53

日月潭變身蜜月潭 夢幻集團婚禮今年開始報名

2019-07-05 15:51

韓國瑜訪寄養家庭關心胎毒寶寶 強烈堅持全面反毒掃毒

2019-07-05 23:08

君鴻酒店申請解散 高市府：接手的海霸王投資意願未變

2019-07-05 22:08

君鴻傳歇業 高市府發聲明會協助保障消費者及勞工權益

2019-07-05 17:04

士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47

社福館恆春半島紮根 完成屏縣社福網「最後一塊拼圖」

2019-07-05 16:39

垃圾吃不飽 鹿草焚化廠蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎

2019-07-05 14:29

威尼斯狂歡節開幕秀「動物巨偶」現身宜蘭童玩節踩街

2019-07-05 07:53

2億恆基新醫療大樓先動土 8000萬缺口邊蓋邊募

2019-07-05 19:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top