不淹水！歷經豪大雨 淡水排水改善工程發揮功效

2019-07-06 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



近年來氣候驟變，降雨量屢屢突破歷史紀錄，新北市水利局對於易積淹水地區持續辦理排水改善工程，針對淡水區淡金路道經排水排善工程後，歷經今年5、6月豪大雨檢視後，確保感善工程已發揮功效，新北市長侯友宜昨也前往淡水視察，並指示豪雨後應進行滾動式檢討。

為了嚴防豪雨釀災，水利局除了落實雨水下水道維管工作、防汛沙包整備及適時啟動防災機制應變外，也針對新北市易積淹水地區持續進行排水改善工程，為確認排水機制有效運作，侯友宜昨至淡水區中山路及中正路口、淡金路及中正東路2段5巷口，以及中正東路2段179號前3處檢視。

水利局表示，淡水區已於2018年完成「淡水區中山路、中正路口周邊排水改善工程」、「淡水區中正東路二段179號前排水改善工程」及「淡水區中正東路二段排水改善工程（竹圍高中前分流工程）」等，降低短暫豪大雨造成地區排水宣洩不及的情況發生，經過今年5、6月的豪大雨檢視後，確定上述工程皆已發揮功效。