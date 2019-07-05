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士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

士林老街商圈繁榮促進會希望以大西路7家鮮切水果每包50元販售，去抗衡那些堅持不降...
士林老街商圈繁榮促進會希望以大西路7家鮮切水果每包50元販售，去抗衡那些堅持不降價的不肖商家。記者鍾采蓉／攝影
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過去士林夜市曾發生有遊客購買7袋水果，就要價1500元的事件，還有網友指控，帶韓國友人到士林夜市逛街，沒想到友人買一小袋水果竟要400元的情況。北市士林夜市決定在7月5日至7月28日每周六、日下午6點在士林區大西路舉辦「品鮮發掘新士林」活動，希望一掃哄抬鮮切水果事件陰霾。

士林老街商圈繁榮促進會新聞聯絡人呂逸和表示，士林夜市總共有18家鮮切水果，因為之前商家蓄意哄抬價格欺騙外國來的遊客，許多誇張價格被爆出，經過勸導協商後還是沒用，所以士林老街商圈繁榮促進會決定舉辦活動，以大西路7家鮮切水果每包50元販售，去抗衡那些堅持不降價的不肖商家。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說，其實之前被舉發的鮮切水果攤販生意多少都有被影響，大不如前。但為提升士林商圈整體形象，打破不肖攤販，很希望透過這次「品鮮發掘新士林」活動，邀請商圈內的鮮切平價水果商家，以一律50元平實的價格展現在民眾面前。

蘇補充，民眾只要在自己的臉書打卡留言，即可獲得價值50元的「現切水果兌換券」一張，現場也都會有「小丑熊熊水果小嘗試」的舞台劇表驗活動，讓無論大人小孩都可以吸收新知，減少詐騙情形發生，現場也會有公益義剪及街頭藝人表演。

士林區大西路舉辦「品鮮發掘新士林」活動，許多民眾共襄盛舉。 記者鍾采蓉／攝影
士林區大西路舉辦「品鮮發掘新士林」活動，許多民眾共襄盛舉。 記者鍾采蓉／攝影
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