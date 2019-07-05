新北三峽禪光寺金屬棚架新違建 優先排拆

2019-07-05 21:44 中央社 新北5日電



新北市政府工務局違章建築拆除大隊今天晚上表示，三峽區禪光寺4樓頂的金屬棚架，派員認定為2009年6月25日以後興建的違建，將列為優先排定拆除的對象。

市府工務局違建拆除大隊長李冠德今晚受訪表示，位於新北市三峽區的禪光寺，遭檢舉有相關違章建築。

經派員前往勘查，包括禪光寺、納骨塔位的「禪光寺地藏殿」，及相關佛像、建物樓頂的金屬棚架等。

市府初步清查發現，比對禪光寺建物使用執照與建築物現況，禪光寺的建物有合法建物登記，但疑似有「增高增胖」的狀況，但增加的部分，屬於2009年6月25日前的既存違建。

另外，納骨塔與四面佛也是10年前的既存違建，上述違建都將拍照列管，並將進一步再度勘查，以確認是否真正為既存違建，若真則將列管依序排拆。

至於4樓頂的金屬棚架，拆除隊依照「新北市違章建築拆除優先順序表」認定， 屬於2009年6月25日以後所興建完成的優先排拆對象。

市府工務局表示，公權力執行拆除違建，主要在謀求公共利益，並非保護土地所有權人的私權，若土地所有權人要求拆除土地上他人的違建，其目的在於收回私人土地，純屬私權範圍，應依法循民事訴訟程序以求解決。