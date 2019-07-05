親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

新北三峽禪光寺金屬棚架新違建 優先排拆

2019-07-05 21:44中央社 新北5日電

新北市政府工務局違章建築拆除大隊今天晚上表示，三峽區禪光寺4樓頂的金屬棚架，派員認定為2009年6月25日以後興建的違建，將列為優先排定拆除的對象。

市府工務局違建拆除大隊長李冠德今晚受訪表示，位於新北市三峽區的禪光寺，遭檢舉有相關違章建築。

經派員前往勘查，包括禪光寺、納骨塔位的「禪光寺地藏殿」，及相關佛像、建物樓頂的金屬棚架等。

市府初步清查發現，比對禪光寺建物使用執照與建築物現況，禪光寺的建物有合法建物登記，但疑似有「增高增胖」的狀況，但增加的部分，屬於2009年6月25日前的既存違建。

另外，納骨塔與四面佛也是10年前的既存違建，上述違建都將拍照列管，並將進一步再度勘查，以確認是否真正為既存違建，若真則將列管依序排拆。

至於4樓頂的金屬棚架，拆除隊依照「新北市違章建築拆除優先順序表」認定， 屬於2009年6月25日以後所興建完成的優先排拆對象。

市府工務局表示，公權力執行拆除違建，主要在謀求公共利益，並非保護土地所有權人的私權，若土地所有權人要求拆除土地上他人的違建，其目的在於收回私人土地，純屬私權範圍，應依法循民事訴訟程序以求解決。

違建建築
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

與天燈習俗同歲 平溪成安宮慶220週年

2019-07-05 22:07

淡海輕軌與捷運連通道完工 月台可互通

2019-07-05 22:06

感念老礦工付出 新北市慰問金申請到7月31日

2019-07-05 22:06

汐中舊校舍大變身 大同黃金資收站成立

2019-07-05 22:05

士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47

侯友宜主持防災主題館開幕 淡水阿婆請吃鐵蛋2顆

2019-07-05 17:43

社子島拆遷草案大轉彎 約200戶取得配售專宅門票

2019-07-05 16:36

侯友宜鄭文燦互稱兄弟 爭取蔡英文支持三鶯延伸段

2019-07-05 13:50

非專業看護可能造成職業傷害 新北市教你如何照護老人

2019-07-05 11:23

北市媒合企業 老花配鏡1折 7處先辦

2019-07-04 23:49

機車格收費 北市再增3處

2019-07-04 23:42

捷運三鶯線進度32% 拚2023完工

2019-07-04 23:42

李科永後代 林口捐建圖書館

2019-07-04 23:23

社子島配售專宅 北市轉彎 擬刪除「6年限制轉售」

2019-07-04 23:11

文湖線列車出現煞車異常 目前已排除、營運正常

2019-07-04 21:02

影／韓國瑜祝「好朋友」生日快樂 邀美國見證高雄轉變

2019-07-04 20:32

汐止金龍里社區治安特優 29區來觀摩

2019-07-04 19:31

行動玩具車到石門 偏鄉孩子能學又能玩

2019-07-04 19:31

汐止仲夏音樂會週六登場 活力秀先熱場

2019-07-04 19:30

「新北畢業祭」開展 學生藝術家大顯身手

2019-07-04 19:30

以家概念出發 原住民夏令營感受愛

2019-07-04 19:29
看更多

熱門文章

狂！桃園爸媽當「孝子孝女」 2晚睡帳篷搶報名進私幼

2019-07-05 12:29

高雄君鴻酒店發聲明：確定明天歇業 解散員工

2019-07-05 16:51

林姿妙為即將開幕的童玩節做這些事 部屬驚：沒縣長這樣…

2019-07-05 09:49

鱷魚蚊香藏身竹市香山 養蟑螂蚊子實驗室首次公開

2019-07-05 12:02

繼大八餐飲集團後 韓國瑜證實：君鴻酒店經營權移轉

2019-07-05 11:28

君鴻酒店停業被酸發不了財？ 高雄市府說話了

2019-07-05 20:15

每年只賣一個月！台南「最強排隊芒果冰」搶手

2019-07-05 11:36

李科永後代 林口捐建圖書館

2019-07-04 23:23

85大樓君鴻酒店驚傳將歇業 勞工局：接獲諮詢未有申訴

2019-07-05 11:24

高雄85大樓君鴻酒店 最快8月下旬轉移經營權

2019-07-05 14:56

台南白河蓮花體驗秒殺 坐大王蓮花展水上輕功

2019-07-05 08:57

留郵輪、廟口客 基隆2特色電梯直上中正公園下月動工

2019-07-05 15:49

君鴻大樓被通知點交才急歇業？高雄法院駁斥：與事實不合

2019-07-05 12:25

國賓影城有影了？彰化光復郵局改建正辦理招標

2019-07-05 11:15

捷運三鶯線進度32% 拚2023完工

2019-07-04 23:42

桃園-兒童新樂園暑假專車 明上路

2019-07-04 23:40

吉園圃走入歷史 農委會加碼補助農民轉型產銷履歷

2019-07-05 13:07

挑戰陳明文！嘉義縣「資深參選人」許能通宣布參選

2019-07-05 17:43

上周柯文哲才來明天郭董也要來 屏東慈鳳宮：誰來都歡迎

2019-07-05 12:20

林右昌：基隆幸福產業已成真 愛情摩天輪在哪？

2019-07-05 15:30

東縣建設處長升任議會秘書長 同僚幽默賀「繞跑」成功

2019-07-05 13:59

影／Q版水獺未上市先轟動 金門水試所搶搭萌商機

2019-07-05 07:58

遊客爆量 離島引爆垃圾危機

2019-07-04 23:01

侯友宜鄭文燦互稱兄弟 爭取蔡英文支持三鶯延伸段

2019-07-05 13:50

林口大峽谷、彩虹柱 有異國fu

2019-07-05 00:04

墾管處新任處長另類空降 基層盼打通升遷任督二脈

2019-07-05 15:45

台中藝術市集來了！連布幔很文青就在最美書店前

2019-07-05 18:05

高雄85大樓君鴻酒店傳歇業 官網已無法訂房

2019-07-05 14:02

咬警事件被起訴 蔣月惠：生平第一次我也會怕

2019-07-05 19:39

C肝治療20萬全部免費 彰化發起百位頭家為員工篩檢

2019-07-05 15:16

去年慘遇823水災今又淹 東石掌潭村民：政府沒救了

2019-07-04 22:51

中捷綠線測試 列車到站、離站音樂干擾校園

2019-07-04 23:38

影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 17:43

社子島拆遷草案大轉彎 約200戶取得配售專宅門票

2019-07-05 16:36

他年花500萬元拚履歷 各大賣場都看得見他家生產的菜

2019-07-05 15:53

紅龍果盛產價跌 農糧署啟動調節

2019-07-04 23:53

南科「少年A，見見薪世面」免費體驗活動 還有名額

2019-07-05 06:19

威尼斯狂歡節開幕秀「動物巨偶」現身宜蘭童玩節踩街

2019-07-05 07:53

六十石山旁「東富禪寺」 楓、櫻四季驚豔

2019-07-04 23:38

君鴻傳歇業 高市府發聲明會協助保障消費者及勞工權益

2019-07-05 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top