侯友宜主持防災主題館開幕 淡水阿婆請吃鐵蛋2顆

2019-07-05 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市消防局今天在淡水金色水岸舉行「滬尾防災宣導主題館」開幕儀式，市長侯友宜邀請民眾若到風光明媚的淡水旅遊，除了到老街逛逛，也不妨順道至主題館體驗，增加防災救護知識。

「滬尾防災宣導主題館」位於中正路老街，淡水藝術工坊斜對面的消防隊旁巷底、河岸馬偕博士銅像旁，是滬尾消防分隊搬移之後，將原本的消防車外觀廳舍改裝而成，為淡水地區增加1處寓教於樂觀光新景點。

主題館利用有限空間，整合防火、防颱、防震、防溺、防一氧化碳中毒等防災知識，建置1個沉浸式互動投影遊戲區、3組VR情境體驗機、1面3D拍照牆，櫃台則陳列消防公仔等周邊小物，體驗完可向服務人員索取紀念明信片，拿到主題館門口的消防犀牛吉祥物公仔郵筒投遞。

防災宣導主題館在暑假期間每日開放6小時，一律採線上預約方式提供導覽服務，每場次開放體驗人數有限，詳情請至消防局官網http://www.fire.ntpc.gov.tw查詢。暑假以後平日仍採線上預約、假日開放現場登記。

市長侯友宜說，主題館位於淡水河畔，鄰近渡船頭、紅毛城等觀光景點，消防局除了設置自行車救護隊及滬尾水上救生分隊守護市民及遊客安全，並運用數位科技，透過遊戲互動體驗加深防災觀念，讓民眾瞭解防患於未然重要性，未來將成為淡水地區打卡按讚的新景點。