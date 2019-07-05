社子島拆遷草案大轉彎 約200戶取得配售專宅門票
台北市社子島拆遷住宅安置案一直以來有許多衝突，地政局表示，市府4月召開聽證會，蒐集到的修正重點內容，預計在7月中旬寄發修正重點（https://pse.is/JE846）給社子島1萬2千多人。同時，會增加坤天亭工作站駐點服務人員，提供現場諮詢及預約到府説明服務，並且計畫最快7月底、8月初再舉辦說明會。
北市府依內政部都委會107年6月26日第925次會議審議社子島開發主要計畫修正案附帶決議，於108年4月13日舉行「台北市士林社子島地區區段徵收拆遷安置計畫（草案）聽證會議」。
經彙整當地民眾約4千多份書面意見，及聽證發言代表言詞陳述，參酌民眾歷次於說明會、都審會與環評會議等所提意見，地政局7月3日提出修正重點。
修正內容包括決定調整「民國77年8月1日」的拆遷補償違建認定線，放寬畫分點為「民國83年12月31日」，粗估社子島約100面門牌、200戶受惠，可取得配售專宅門票。同時，還刪除「居住事實」、「限制轉售」條款，政策大鬆綁、大轉彎。這項修正草案也非最終版本，地政局擬最快8月底舉行地方說明會，蒐集各方意見後，才提送至中央核定。
地政局表示，安置內容如獲多數居民共識，有助於後續環評審議及區徵計畫推動，等區段徵收範圍確定，後續將報請內政部核定開發範圍，及抵價地比例等作業，並在環評審議通過後提出區段徵收計畫報請中央審議。
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