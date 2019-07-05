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建商半畝塘辦慈善畫展 響應送愛到東非

2019-07-05 15:49聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

「半畝塘」今天起至7月31日舉辦《送愛到東非—Vittrio Amadio慈善畫...
「半畝塘」今天起至7月31日舉辦《送愛到東非—Vittrio Amadio慈善畫展》，義賣慈善所得將全數投入東非援助行動。圖／半畝塘提供
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今年3月印度洋熱帶氣旋襲擊東非，造成3國家災情慘重，響應聯合國呼籲各國援助災區，建商「半畝塘」今天起至7月31日舉辦《送愛到東非—Vittrio Amadio慈善畫展》，義賣慈善所得將全數投入東非援助行動。

半畝塘表示，印度洋熱帶氣旋襲擊東非，造成莫三比克、辛巴威、馬拉威3國災情慘重，導致300多萬人流離失所，莫三比克尤為重災區，185萬人受到影響，逾700人喪生。

為了援助災區，慈濟慈善基金會決定將2011年，義大利藝術家Vittrio Amadio捐贈給基金會的30幅畫作拿出來義賣，請半畝塘環境整合公司協助尋找場地，規劃展覽，最後再將義賣所得交給基金會投入援助行動，藉由藝術的力量把愛傳出去。

半畝塘指出，藝術家 Vittrio Amadio在當年聽聞慈濟在全世界賑災行動深受感動，便發願捐出畫作，他還曾表示，身為一個藝術家，能力所及的就是捐出自己的作品，因為愛與藝術沒有國界，即便語言不同，也能透過藝術品傳遞愛與關懷。

半畝塘表示，公司長期致力於環境生態復育，推動「人天共好」的住居精神，這也是第一次在作品若合山舉辦對外展覽，民眾除了欣賞義大利國寶級畫作，也能在立體綠化的建築中體驗與自然共處的美好。

畫展從即日起至7月31日，每天上午10點至下午4點半開放參觀，令人開心的是，開放的第一天上午就已經有一幅畫賣出。半畝塘表示，目前已在規畫第二波展覽，義賣所得將連同這次展覽全數投入援助行動。

義賣義大利藝術家
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