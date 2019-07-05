新北世界華人工商婦女企管分會捐爬梯車和區里平安箱

2019-07-05 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市世界華人工商婦女企管協會今捐贈2台爬梯機及區里平安箱560箱，總價57萬元，響應「新北市好日子愛心大平台」。會長吳美鳳表示以身為新北市民為榮，希望幫助身障和偏區弱勢的民眾。

協會公益委員會主委黃翊橞說，吳美鳳提議捐贈爬梯機及區里平安箱時，反應熱烈，短短1小時內就達標一半，活動截止後還有會員想捐，吳勸說「留待下次吧」，因為行善要細水長流、源源不絕。

市議員周勝考居中穿針引線，他說，2013年他和獅子會捐出爬梯機，近年身障或失能者利用爬梯機上下樓機會越來越多，需求更大。他開玩笑感謝姊妹們掏出「私房錢」行善。

他表示，爬梯機係提供居住於新北市身心障礙者、失能老人等服務，從104年開辦至今已服務逾2萬5,000人次，這次含協會捐贈2部，新北市已有50部爬梯機可供民眾借用；至於平安箱將配送至偏區里辦公處，由里長就近發放予有急難需求的弱勢民眾，從105年開辦至今，受益人次超過1萬2,000人次。

林祐賢說，新北市好日子愛心大平台盤整調度資源，讓想行善和需要幫助的人都能透過這個平台媒合，每人都可以是圓夢英雄。