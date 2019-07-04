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文湖線列車出現煞車異常 目前已排除、營運正常

2019-07-04 21:02聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

台北捷運文湖線列車，今天晚間7點34分一輛列車在南港展覽館站往內湖機廠方向折轉區，出現煞車異常警訊，台北捷運公司依照標準作業流程，將南港展覽館站至東湖站軌道斷電，並在7分鐘後，晚間7點41分排除異常，文湖線恢復正常營運，至於列車異常原因，將於送回機廠後詳查。

台北捷運文湖線今天晚間現煞車異常警訊況。圖／聯合報系資料照
台北捷運文湖線今天晚間現煞車異常警訊況。圖／聯合報系資料照
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列車捷運北捷

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