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影／韓國瑜祝「好朋友」生日快樂 邀美國見證高雄轉變

2019-07-04 20:32聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

適逢美國國慶日，高雄市長韓國瑜今應邀出席美國在台協會所舉辦的國慶酒會，席間與在台協會代表互動熱絡，舉杯祝賀美國「Happy birthday」。他致詞時表示感謝，也期盼未來高雄、美國之間交流能拓展更多可能，包括旅遊、投資等，並邀請美方一同見證高雄未來轉變。

韓國瑜開場白先直說致上最高祝福、「Happy birthday」，隨後細數高雄、美國關係緊密，不僅有西雅圖、波特蘭等姐妹城市，長期有文化、教育、經貿往來，上任市長後，也曾赴美參訪，在哈佛、史丹佛大學演講，還出席舊金山企業投資座談，唯一目的就是想帶高雄走向世界。

他表示，高雄是充滿機會的城市，感謝過去美國在台協會促進雙方密切交流，也期盼未來能有更多旅遊、貿易互動機會。

韓國瑜連聲稱美國在台協會為「好朋友」，邀請美方朋友多加造訪高雄，並一起見證高雄轉變。

台北辦事處副處長谷立言致詞時也表示，今年是台灣關係法簽訂四十周年，台美雙方發展出安全、經濟夥伴關係，台美更合作拓展台灣參與國際組織機會，互動多元且正面；他更提及，今年是美台旅遊年，盼鼓勵雙向旅行。

席間，韓國瑜與多位美國在台辦事處代表互動熱絡，不時握手、輕拍肩膀，隨後在晚間7時許離場。

高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，表示高雄、美國互動密切，邀請美...
高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，表示高雄、美國互動密切，邀請美國見證高雄轉變。記者賴郁薇／攝影
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高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，表示高雄、美國互動密切，邀請美...
高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，表示高雄、美國互動密切，邀請美國見證高雄轉變。記者賴郁薇／攝影
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高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，表示高雄、美國互動密切，邀請美...
高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，表示高雄、美國互動密切，邀請美國見證高雄轉變。記者賴郁薇／攝影
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高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，與美國在台協會辦事處代表互動熱...
高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，與美國在台協會辦事處代表互動熱絡。記者賴郁薇／攝影
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高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，與美國在台協會辦事處代表互動熱...
高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，與美國在台協會辦事處代表互動熱絡。記者賴郁薇／攝影
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高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會慶美國國慶酒會，表示高雄、美國互動密切，邀請美國見證高雄轉變。記者賴郁薇／攝影
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韓國瑜美國在台協會國慶

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