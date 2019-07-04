汐止金龍里社區治安特優 29區來觀摩

2019-07-04 19:31 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區金龍里社區治安觀摩活動，副市長謝政達還特別轉頒，內政部108年度「社區治安-標竿社區」認證標章。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市政府今(4)日在汐止區金龍國小舉辦金龍里社區治安觀摩活動，副市長謝政達還特別轉頒，內政部108年度「社區治安-標竿社區」認證標章，並且頒發新北市政府加速推動社區治安營造補助，共計全市有29個里獲得補助。

推動治安社區化，「108年金龍里社區治安研習觀摩活動」，一開始由副市長謝政達進行頒獎，首先轉頒內政部108年度「社區治安-標竿社區」認證標章，共有三個治安社區獲獎，接著頒發新北市政府108年上半年加速推動社區治安營造補助，有新北市29個里或社區獲得補助，由里長代表受獎各核予補助新臺幣6萬元整。

當天29區都來參加，今年社區治安研習觀摩，除了有專家學者開講、實地演練等實務課程體驗操作，也有警政、消防、社政等單位，實施各項預防宣導，下午則前往金龍里治安社區實施環境踏勘，並由金龍里里長陳美麗現身說法、分享自身經驗及地方治安、交通、特色介紹、環境訪勘等課程交流觀摩學習，並藉由微電影教學、行動劇表演等模式來演繹社區治安營造工作等相關作為，以提高參與研習者學習興趣。

副市長謝政達表示，課程豐富多元，希望藉由觀摩活動及培力課程，能夠激發更多里(社區)主動參與社區治安營造工作，以落實「治安社區化」之政策，並提升社區民眾防、救災意識及緊急應變能力，建立社區自主防衛體系，確保人民生命財產安全，提升民眾生活品質，營造安心、安全、安康之生活環境，建構安居樂業新北市。