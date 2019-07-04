汐止仲夏音樂會週六登場 活力秀先熱場

2019-07-04 19:30 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



「2019仲夏夜in汐止、民歌演唱會及音樂會」，就要在本週六(6)日登場，歡迎民眾踴躍來參加。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區公所舉辦的「2019仲夏夜in汐止、民歌演唱會及音樂會」，就要在本週六(6)日登場，邀請學校樂團帶來美妙的音樂響宴，另外，也邀請地方藝文社團加入演出，活力青春秀將先在下午四點熱場，歡迎民眾踴躍來參加。

汐止區長陳健民表示，仲夏夜音樂會，就要在7/6登場，今年擴大舉辦，連續兩天，在公所前大廣場帶來音樂響宴，首場由「活力青春秀」揭開活動序幕，7月6日下午4時在汐止區公所前大廣場熱鬧登場，邀請眾多在地學校、社團及藝術文化團體共襄盛舉，接著晚間7時「仲夏夜民歌演唱會」，邀請民歌世代唱將：李麗芬、知己二重唱、殷正洋、王瑞瑜、候佩岑及施孝榮輪番上陣，民歌手們將帶領大家重溫校園民歌風華，千萬別錯過。

特別的是，首場的青春活力秀，今年不但有在地社團加入，主持人也由有主持潛力的公所員工擔任，第一次主持大活動，蔡靜泓、高杏妃這兩位七年級青春活力小女生，雖然緊張，卻也努力要做好功課，了解各個團體表演內容，為大家做好簡介。

兩位都有參加新北市政府主持人培訓課程，這次剛好是給他們一個發揮的舞台，2019仲夏夜在汐止區公所前大廣場，7/6下午先由活力青春秀熱場，晚上民歌演唱會接力，7/7日晚間7時，重頭戲仲夏夜音樂會，安排汐止城市愛樂弦樂團、汐止國中管樂團加金龍國小管樂團等等，熱情邀請大家來聽音樂，享受美麗夜晚。