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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

新北捷運三鶯線 工程進度達3成

2019-07-04 14:40中央社 記者葉臻新北4日電

新北市政府捷運工程局統計，新北捷運三鶯線從民國105年7月21日起計工期，截至今年6月底，工程進度已達32%，全線12個車站已全數建造中，朝112年完工努力推動中。

新北市政府捷運工程局表示，新北捷運三鶯線是新北市「三環六線」捷運路網當中「第三環」，銜接捷運土城線頂埔段，經土城、三峽、鶯歌三區並延伸桃園八德區與桃園綠線接壤，將與捷運機場線構成捷運路網。

新北三鶯線從105年7月21日起計工期，截至今年6月底，工程進度已達32%，其中基礎已完成66%、墩柱43%及上構32%，全線12個車站已全數建造中，盼能在112年完工。

新北市政府捷運工程局表示，新北三鶯線採中運量高架系統，路線跨越台鐵、高速公路各兩處，橫越三峽河、大漢溪、鶯歌溪等河川，工程難度極具挑戰性。

新北三鶯線延伸桃園八德段是新北市政府推動捷運三鶯線的延伸計畫，可行性研究報告已在今年5月17日通過交通部審查，並積極爭取於今年獲得行政院核定，未來將與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線，構成三環六線的第三環最後一段，通車後新北市民不但可由三鶯線轉乘桃園綠線至桃園機場，桃園市民進入新北都會區也將更為便利。

新北市政府捷運工程局表示，台鐵鳳鳴站也由鐵道局辦理綜合規畫中，新北市政府已支付約新台幣2.3億元工程款，原定106年完工通車，也請中央加速推動施工，提早完工啟用。

捷運三鶯線

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