得恩堂眼鏡與社會局合作 免費配500副老花眼鏡

2019-07-04 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



社會局今宣布與不具名的愛心企業合作，規劃7月起至台北市公辦民營老人機構提供免費驗光暨配老花眼鏡優惠；另外，社會局也與「得恩堂眼鏡」合作，提供500副免費老花眼鏡給北市低收及中低收經濟弱勢長輩。

社會局透過台北市議員王浩媒合不具名的愛心企業，規劃到台北市7處公辦民營老人機構，提供免費驗光、配老花眼鏡的優惠服務，讓長輩不用到眼鏡行，就能驗配適當度數的老花眼鏡。七家機構包括至善養護機構、兆如養護機構、大龍老宅、中山老宅、朱崙老人公寓、陽明老人公寓及文山老人養護機構。

另外，台北市也與得恩堂眼鏡合作，透過社會局12區老人服務中心媒合，提供500副免費眼鏡與配鏡服務給臺北市低收、中低收弱勢長輩。

社會局長陳雪慧表示，大部分長輩為了方便因素，經常使用在市場購買的老花眼鏡，眼睛是構造十分精密的器官，沒有準確測量視力，任意使用度數不符的眼鏡，不只沒有解決生活上的困擾，還可能會加劇視力問題。

王浩表示，這個合作的緣起，是企業董事長4年年就曾贊助貧宅的老人、小孩配免費的眼鏡，將營收回饋給需要的人，今天才會進一步促成這樣的活動。