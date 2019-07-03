新北市府一樓變身文青展場 3D遊戲為霸凌者發聲

2019-07-03 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「新北市畢業祭」精選展「青春Blessing」，即日起至7月12日展出。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北市府一樓大廳變身成文青展場，展出48名新銳藝術家、34件作品。該展是「新北市畢業祭」精選展「青春Blessing」，即日起至7月12日展出。其中一件3D遊戲作品「VR Game黑羊」，讓觀者戴著VR眼鏡，共感被霸凌者的處境，進而同理、為霸凌者發聲。

新北市畢業祭今年邁入第4屆，全台有21個藝文校系參與，4到6月間在新北市6座藝文場館中，舉辦32檔展覽。新北市長侯友宜今也出席市府一樓的精選展，頒發入選證書。

台藝大雕塑系學生周晏旭作品非常吸睛，是高達3.5公尺的粉紅放大肺部，每2分鐘就會消氣、充氣；另一件作品「蛹之森」，是台藝大工藝所學生林雅惠以羊毛氈製成。

台藝大多媒體動畫藝術系學生黃亞文利用3D程式製作「VR Game黑羊」，設計讓玩家戴上VR眼鏡，共感遊戲中被關廁所，書桌、牆面到處出現霸凌字眼的難堪畫面。黃亞文說，霸凌事件每隔一段時間就被討論，她希望可以透過遊戲，讓更多人感受被霸凌者可能的處境，進而在現實社會幫被霸凌者發聲。

侯友宜看到「黑羊」作品時，聽了黃亞文解說，也感到非常不簡單。他稍早在致詞時說，今年除了提供展演平台外，也邀請許多藝術業界人士前來觀展，明年更將擴大規模，除了繼續免展場場租、附展覽保險、送文宣等，精選展將轉變為「博覽會」形式，更作品被更多人看見。

新北市文化局表示，畢業祭從展場空間、文宣印製、宣傳活動等，全力支持年輕學子。今年首次以參展者互相推薦的形式，從畢業祭32檔展覽中選出48位新銳、34件作品舉辦。獲選的藝術家，更能在未來2年內於文化局所屬館舍舉辦1檔展覽。