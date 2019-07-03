台灣高規格防非洲豬瘟 國際引例肯定

2019-07-03 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台灣口蹄疫拔針滿一年，養豬業仍面臨非洲豬瘟威脅，台灣口蹄疫防疫專家也長年研究非洲豬瘟博士李淑慧今天演講指出，非洲豬瘟延燒，但台灣高規格防疫受到國際肯定，目前對國內疫情控制感到樂觀，也提醒牧場生物安全最重要的是車輛管制，一旦疫情發生務必做到「豬不回頭、水不回流」。

李淑慧是家畜衛生試驗所前分所長，為台灣動物疫病研究專家，去年退休後仍全台跑，協助畜牧業者解決問題，也作為產業和公部門的溝通橋樑，受台灣畜牧協會之邀，到彰化縣對產業界演講，她說，這一年來很快樂，更落實從事獸醫師工作，也看到養豬業團結對抗非洲豬瘟的用心。

她說，中國大陸「一帶一路」，讓豬肉加工食品進出頻繁，國家並以養豬作為快速扶貧政策，推廣廚餘養豬等，造就了中國大陸今天面臨非洲豬瘟的噩夢，非洲豬瘟靠接觸傳染，在歐洲是每年100公里傳播，進入中國大陸卻是一個月1千公里快速傳播，讓國際防疫專家都跌破眼鏡。

動物用疫苗國際大廠目前因中國大陸沒市場，很多國外講師轉到台灣，台灣可以擁有更多防疫資源，李淑慧認為，防控非洲豬瘟最重要的是車輛安全處理，而化製車風險最高，建議國內5千頭以上規模養豬場，增設自家化製設備，一旦疫情發生，才能降低經由載運斃死豬而受汙染的風險。

養豬場也應禁止外購入豬肉及豬肉製品，員工甚至要禁買有豬肉的便當，因病毒在醃製過的火腿也能存活，業者也不要使用動物性來源飼料，尤其杜絕中國來源的飼料原料，若豬場木板地版也建議換掉，避免消毒不全。

李淑慧說，疫情來勢洶洶也促使產業提升，未來拍賣市場恐怕消失，改以屠體評級，冷鏈保存，並像雞蛋一樣走向品牌化銷售，政府需要做的就是協助小農與大廠合作有合理的利潤和條件。