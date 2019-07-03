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新北都更第二箭 公告實施有條件加給基準容積

2019-07-03 19:12中央社 新北3日電

新北「都更三箭」中第三箭危老及簡易等都更案已在推動中，第二箭有條件加給主要幹道沿線基準容積的修法完成，今天公告實施；至於第一箭的捷運站周邊都更措施也擬10月上路。

新北市政府城鄉發展局長黃一平表示，為推動「都更三箭」，以達到簡政便民及提升居住環境品質、形塑都市景觀等政策目標，除第三箭依現有危老建築及簡易都更等更新辦法執行中，累計已有46件執行更新中。

至於第一箭的捷運站周邊150公尺或300公尺範圍內的優惠都更措施，黃一平表示，目前正進行都市計畫程序的細部計畫修訂，目前已送都市計畫審議委員會討論，預定可於9月前通過，最快就可10月公告實施。

黃一平表示，今天公告實施的都市計畫法新北市施行細則的修正重點為新北市境內主要幹道寬度達20公尺以上沿線之危險及老舊建築物、海砂屋、都市更新地區等建築，基地規模在2000平方公尺以上或完整街廓，且建築基地臨接道路面寬連續達20公尺以上，結合提供捐贈老人活動、老人安養、公共托育、社會住宅及中繼住宅等公益性設施，則可加給基準容積最高20%，提升都市景觀及民眾生活空間，受理申請期限為2年。

城鄉局科長陳柏君表示，為鼓勵民間投資，加速招商提供產業用地供給，這次修法結合招商一條龍政策，納入「新北市工業區立體化方案」獎勵項目與額度，並透過空間回饋打造新北產業有利環境兼顧公共服務。

都更建築

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