塑膠吸管新制大稽查 北市4家業者待改善

2019-07-03 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環保局1日配合一次用塑膠吸管限制使用政策上路，連3天對全市四類列管場所共549處進行稽查，稍早結果出爐，共4家業者不合規定，環保局也開立勸導單，要求業者7天內改善，若複查仍違規將處1200元到6000元罰鍰，並持續複查到完成改善為止。

依照環保署塑膠吸管限制使用新規定，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四類場所，內用餐飲業者不得提供一次用塑膠吸管，但可提供取得「生物可分解塑膠」環保標章、工廠出廠已附有吸管的商品。

環保局表示，首日及今天分別稽查307、106家業者都合格；不過昨天稽查136家中，有4家違反規定，其中Neo19商場內的鐵支涮火鍋店、京站時尚廣場內的彼內朵PINEDE餐廳及信義Att 4 fun百貨的撈王鍋物料理3家業者，因內用提供無環保標章生物可分解塑膠吸管違規；信義區莊敬路的Selfish Burger 喀漢堡連鎖速食店則違規提供內用消費者一次用塑膠吸管而違規。

環保局指出，針對違規店家已開出勸導單並要求7天內完成改善，否則將依「廢棄物清理法」第51條第3項規定開罰。

信義區莊敬路的喀漢堡表示，當初以為受管制對象只有政府部門、學校、百貨公司，才沒跟上新規定，目前已引進環保標章的生物可分解塑膠吸管改善。

Neo19商場內的鐵支涮火鍋店則說，2個月前就引進生物可分解塑膠吸管，未料使用的品牌仍在申請環保標章中，經稽查後，現已改用其他已完成環保認證的廠牌吸管。

至於京站時尚廣場內的彼內朵PINEDE餐廳及信義Att 4 fun百貨的撈王鍋物料理則因主管開會或忙碌中，暫時未回應違規原因。