汐止康寧、中興路易積水 要更新抽水設備

2019-07-03 19:14 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



針對汐止中興路沿線抽水機全開就會跳電的問題，市議員白珮茹要求八百萬更新設備能夠儘快完成。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 昨天晚上的一場暴雨，汐止康寧街、中興路涵洞都出現短暫積水情形，容易積淹水也讓地方很困擾，今(3)日市議員白珮茹就邀請相關單位檢討原因，針對中興路沿線抽水機全開就會跳電的問題，也要求八百萬更新設備能夠儘快完成。

市議員白珮茹表示，昨天晚上汐止的暴雨，康寧街還是有部分路段有積水，所以找了相關單位檢討如何改善，因為，中興路涵洞已經增加了九部新的抽水馬達，今天來討論前池的部分，二期的前瞻計劃有請水利局再跟中央來爭取，針對前池做一個擴充，二十幾年的發電機也會重新來更換，未來抽水馬達會改為全自動，總共大概八百多萬的經費，今天也跟公所來討論汛期過後更新的時程。

北峰里長陳南海說，每次下大雨中興路涵洞必淹，真的很困擾，尤其在上個月抽水機全開還跳電，整個沒辦法運作，真的很擔心應付不了大雨，希望已經老舊的發電機能夠趕快更新，否則根本負荷不了新的抽水機用電量。

白珮茹指出，還有一個狀況，就是馬達瞬間同時啟動的時候，會造成跳電，在上個月暴雨的時候就跳電過一次，所以也請公所跟台電催促一下，趕快針對備載容量的變更。

所以，未來備載容量還有未來二期整個設備的改善，八百多萬的經費，做一個討論及了解工期，希望整個週邊的抽水工程改善之後，可以抵擋的住瞬間暴雨，希望相關單位能夠再加強整個抽水設備的維護跟更新。