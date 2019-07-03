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坪林區傳土石坍方 封鎖雙向車道搶救中

2019-07-03 17:35聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市坪林區石嘈里尖山湖2.6公里處今日下午4點左右傳出土石坍方的意外，山邊土石疑因連日大雨沖刷造成滑落，影響雙向車輛通行，所幸並無造成人員傷亡。

新店警方獲報後，立即派員至現場實施交通管制，並禁止雙向車輛通行，目前已通知廠商前往現場搶修，將盡速恢復通車。

坪林區石嘈里尖山湖2.6公里處今日下午4時許傳出土石坍方的意外。記者柯毓庭／翻攝
坪林區石嘈里尖山湖2.6公里處今日下午4時許傳出土石坍方的意外。記者柯毓庭／翻攝
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坪林區石嘈里尖山湖2.6公里處今日下午4時許傳出土石坍方的意外。記者柯毓庭／翻攝
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坪林區石嘈里尖山湖2.6公里處今日下午4時許傳出土石坍方的意外。記者柯毓庭／翻攝
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坪林

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