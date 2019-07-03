坪林區傳土石坍方 封鎖雙向車道搶救中

2019-07-03 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市坪林區石嘈里尖山湖2.6公里處今日下午4點左右傳出土石坍方的意外，山邊土石疑因連日大雨沖刷造成滑落，影響雙向車輛通行，所幸並無造成人員傷亡。