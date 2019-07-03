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努力4年 庇護工場首度獲百萬訂單

2019-07-03 15:58聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北淡水的「小羊苗庇護工場」在2015年由新北勞工局與伊甸基金會共同合作成立，是北部首家文創型庇護工場，但過去因為地處非鬧區，不易推展且連年虧損，今年就服員協助研發羊毛皂，並積極開發客戶，終於獲得3家企業共下訂約124萬，讓庇護員工找到自信與價值。

小羊苗庇護工場內有6名庇護員工，主要經營羊毛氈、金工等商品，開幕初期以店面零售、DIY手作體驗活動為主，卻因為地點與季節性產品導致虧損，新產品羊毛皂不僅造形繽紛且實用，庇護工場決定積極打入股東紀念品市場。

庇護工場先將EDM寄送各企業，隨後逐一致電聯繫，最後獲得單井工業、昇陽國際半導體及定穎電子等3家企業的訂單．共2萬6千顆，讓庇護工場的所有員工興奮不已，這也是成立以來第一筆大訂單。

伊甸基金會庇護事業處長陳智宏說，大訂單也讓庇護員工擔憂產能問題，但這是「高興的緊張」，接到企業訂單對庇護員工是最大的鼓勵，完成交貨後，也進行電話售後服務，獲得企業很高的評價。

新北勞工局長陳瑞嘉說，庇護工場的產品不只是一般民眾或是公部門購買，也很希望打入企業的消費市場，小羊苗能獲得企業訂單是很好的示範，也呼籲更多企業共襄盛舉，發揮社會責任購買庇護商品。

勞工局說，受到企業青睞的羊毛皂單顆定價150元，4顆入的精緻禮盒組特價500元，即日起至9月9日前下單訂購禮盒組，能享用9折優惠，歡迎到新北市庇護工場網路商城、新北勞動雲網站查詢或電洽(02)8626-0327。

「小羊苗庇護工場」的羊毛皂受到企業的歡迎。圖／新北勞工局提供
「小羊苗庇護工場」的羊毛皂受到企業的歡迎。圖／新北勞工局提供
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「小羊苗庇護工場」的羊毛皂獲得3家企業的青睞，庇護員工開心地趕工包裝。圖／新北勞...
「小羊苗庇護工場」的羊毛皂獲得3家企業的青睞，庇護員工開心地趕工包裝。圖／新北勞工局提供
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庇護工場勞工局

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