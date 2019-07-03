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蒙古亞洲競體錦標賽 丁華恬女子平衡木金牌獻獎新北

2019-07-03 13:10聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

2019蒙古亞錦賽不僅台灣「鞍馬王子」李智凱，獲全能項目金牌。三重高中一年級的丁華恬也榮獲女子平衡木金牌，今天在新北市政會議獻獎，新北市長侯友宜讚許其亮眼表現，也恭喜拿下台灣女子代表隊的第一面金牌。

本屆台灣女子代表隊經今年4月13日於國家訓練中心選拔組成，丁華恬以總成績第1名入選。賽中雖於資格賽因重大失誤，以第7名成績進入決賽，但透過不斷的技術修正，最後以13.233的高分勇奪金牌。

丁華恬於去年開始進入成人組競賽，在世錦賽平衡木資格賽中排名第10，雖然無法參加決賽，但足以證明實力具備世界級水準。

丁華恬從三光國小附幼、厚德國小、明志國中，再銜接到三重高中就讀，每天維持數小時訓練從未間斷，今年全中運高女組競技體操，於成隊、個人全能、高低槓、平衡木囊括4面金牌。

丁華恬表示，希望藉由實戰成果及本次亞錦賽金牌的寶貴經驗，能有機會爭取2020東京奧運會的門票，讓自己站在東奧的舞台上，讓世界看見台灣。

體操教練蔡恆政表示，教育局在12年的訓練過程中，在參賽經費、訓練耗材、輔助器材設備等大力支持，加上學校的力挺，教練及選手可安心在訓練場上盡情發揮。

2019蒙古亞錦賽中，三重高中一年級的丁華恬榮獲女子平衡木金牌，今天在新北市政會...
2019蒙古亞錦賽中，三重高中一年級的丁華恬榮獲女子平衡木金牌，今天在新北市政會議獻獎。圖／新北市教育局提供
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2019蒙古亞錦賽中，三重高中一年級的丁華恬榮獲女子平衡木金牌。圖／丁華恬提供
2019蒙古亞錦賽中，三重高中一年級的丁華恬榮獲女子平衡木金牌。圖／丁華恬提供
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