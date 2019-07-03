影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



新北市長侯友宜上午前往新北環狀線中和站了解土地開發大樓共構建築物完成狀況，以及環狀線噪音改善情況。侯友宜指出，由於中和站地理位置特殊，有九十度的彎角，列車經過時多少會發出鋼輪和軌道的摩擦聲響，已責成捷運局務必在八月底前完成隔音設備，將噪音降至最低。

侯友宜除了勘查站體工程之外，也實地站在中和站二樓靠近列車軌道的位置，聽聽看列車經過時產生的噪音有多大。侯友宜表示，列車軌道在轉彎的部份，有特別加重隔音板的裝設，但目前仍然會聽到列車經過時發出的吱吱叫尖銳聲響，這部份也是居民特別關注的地方，他希望在8月底之前，施工團隊能努力找到最好的解決方法，把噪音降到最低，符合民眾期待。

新北市捷運局長李政安在簡報中指出，關於環狀線噪音改善進度，除了優先完成列車車輪切削，以及全線軌道的磨軌作業外，同時對隔音牆進行改善，延伸骨架加裝吸音板，針對路段特性擬定具體方案，例如景平路疊式高架上方橋梁，增設吸音圓桶，下方橋梁增設金屬吸音板；對於小轉彎半徑因車輛與軌道摩擦產生高頻尖銳聲音，將安裝鋼軌潤滑器來降低噪音等，以八月底完成為目標，持續監測改善。

新北環狀線由大坪林站至新北產業園區站，全長15.4公里，共14個車站，將於今年底通車。目前新北環狀線，機電系統已實質完工，正進行交通部規定初履勘前之穩定性測試。另外，環狀線中和站規劃地上14層、地下4層，以地面層作為店面使用，樓上層則是提供商務辦公空間，預估總銷售面積6370坪，總開發效益約28.3億元。