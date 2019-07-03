難抗淹水、坍方天災 侯友宜：第一時間全面啟動救災

2019-07-03 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



昨受到低壓帶影響，新北市鶯歌及新莊昨下午都發生淹水，鶯歌尖山埔路平交道一度雙向積水，造成雙向鐵軌都積水不通，昨深夜的大雨也使得汐止秀山路再度坍方。新北市長侯友宜今在市政會議上表示，就算沒辦法跟自然對抗，起碼第一時間再有異狀時須全面啟動。

水利局長宋德仁說，讓新北6個區降雨量十分鐘超過16毫米以上，鶯歌、樹林都超過24毫米，鶯歌時雨量更達約89毫米，而鶯歌鶯桃路附近的東門溪上下游都是桃園，桃園八德降雨時雨量123毫米，灌到東門溪造成水排不出去。

宋德仁表示，雖然水一段時間就自動消散，今與桃園水務局、公所等勘查，由於昨日東門溪還有80公分才溢堤，因此會用抽水機將水抽到東門溪，讓積淹水狀況減輕。

昨深夜汐止時雨量也達約60毫米，新北消防局長黃德清說，今凌晨汐止秀山路又發生坍方，土石流量是上次一半，目前造成道路不通，前進指揮所已在現場成立，搶通需要約6到8小時。

侯友宜表示，現在強降雨何時降下來不知道，天氣風險管理公司沒辦法在很快時間有答案，昨新北災害應變中心反應快，各單位第一時間到現場，區長到現場與民共苦，這才是態度，起碼展現有機制與能力，且速度要變更快。