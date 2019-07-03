瀕臨絕種「指猴」來了！即將在動物園亮相

2019-07-03 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



1隻原本照養在日本東京上野動物園的雌性指猴，7月1日搭乘日本航空順利飛抵台灣，目前正在台北市立動物園進行檢疫。指猴是體型最大的夜行性靈長類，因為長相非常特別，曾經被生物學家誤分類為嚙齒動物，1933年還一度被認為在野外已經滅絕，1957年重新被發現後，目前被列入國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，牠是馬達加斯加的特有動物，未來將和大家在熱帶雨林區穿山甲館和大家見面。

只分布在馬達加斯加的指猴，特殊長相讓人印象深刻，像小精靈的三角形耳朵、蓬鬆似松鼠的長尾巴、會終身不斷生長的門齒、雜亂的毛髮搭配大眼睛，這樣的長相被馬達加斯加當地人認為指猴會帶來厄運，甚至稱牠們為「死亡使者」，只要看到指猴就會將其殺死，也因此讓野生指猴生命受到嚴重威脅。

台北市立動物園2014年加入馬達加斯加動植物保育群（Madagascar Fauna and Flora Group, MFG），和全球許多知名動物園及植物園，共同協助當地進行保育研究、教育和棲地復育。

2018年和同為MFG成員的日本恩賜上野動物園合作，一起投入指猴的域外保種計畫，台北動物園也派員到上野動物園學習飼養管理的技術，成為亞洲第二個參與指猴族群管理計畫的動物園，國人終於有機會於指猴檢疫期滿適應環境後，在熱帶雨林區的穿山甲館看到本尊。

生活於馬達加斯加熱帶雨林的指猴，最奇特的演化器官是細長的中指，用來敲打樹枝和樹幹進行敲擊覓食法，每秒鐘可以敲擊8次，一邊聽著傳來的回聲與震動檢測樹枝裡的空間，找到棲息在裡面蟲的位置後，用門牙將樹咬出一個洞，再用無名指及彎曲的利爪小心翼翼地拉出蟲來飽餐一頓。

指猴主要分布在馬達加斯加東部海岸的雨林與落葉林中，白天在樹叉間的巢穴里睡覺，黃昏出外覓食，夜行、單獨行動的指猴，因為當地民間傳說，加上土地開發農用而喪失棲地，近年雜食性的指猴也會到果園覓食被視為農業有害動物，各種原因都威脅著指猴的族群。