平溪放天燈引火災 賠償基金卻越來越少

2019-07-03 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北平溪區的天燈是全台唯一遊客可以合法施放天燈專區，卻經常傳出火警，另也有環保等議題，平溪區公所去年發起「天燈永續發展資金」讓業者捐款到專戶，若天燈釀成火災狀況可由專戶賠償，也能回饋地方做老人共餐、環境改善，卻因為未有強制力，也讓願意捐款業者逐漸下降。

平溪區長陳聖聰今在市政會議指出，捐款未有強制力，部分店家以「賣比較多的店家卻未參加捐款」為由，不繼續參加，盼市府能能研擬解決辦法。新北市長侯友宜表示，由相關局處找尋可行辦法，或研擬自治條例等辦法，尋求解決之道。

陳聖聰說，2018年發起的天燈永續發展資金，原規畫90家業者每4個月為1期捐款到專戶內，預計會有2百萬元，經宣導後僅有45家業者參加，專戶也僅有56萬元，今年度參加的業者也逐漸減少。

去年平溪有5案因天燈造成火災共賠償56萬元，陳聖聰指出，今年到目前有4案，6月還有民宅的屋主因外出就醫，附近鄰居也未發現火勢，導致整間民宅因火災申請170萬元賠償，但專戶內金額不足，會先依據相關案例討論賠償金額。

陳聖聰表示，天燈是平溪的命脈，商家也要回饋地方，因此輔導業者成立天燈永續發展資金，由7名商家代表、2名公所人員組成委員會進行管理，並決定依平均賣出天燈數量，每顆2元進行捐款，也有店家自行提高金額。