環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



捷運環狀線年底通車，正進行穩定性測試，其中捷運中和站土地開發案已有2組廠商投標，預計今年會完成簽約，將是新北環狀線全線第一批啟動投資興建的土地開發大樓。新北捷運局表示，中和站將規畫為地上14層、地下4層，地面層作店面使用，樓上層則是提供商務辦公空間；另外，中和站未來也會與隔壁南山威力廣場中間設連通道，讓民眾往返商場及捷運時能更便利

新北環狀線14個車站，共有10站規畫土地開發，預計挹注55億元捷運自償性經費，其中環狀線中和站規畫地上14層、地下4層大樓，預估總銷售面積6370坪，總開發效益約 28.3億元。另外，中和站未來也會與隔壁南山威力廣場中間設連通道；不過，中和站軌道轉彎幅度大，列車測試時常發出巨大噪音，引起附近住戶不滿。

新北市長侯友宜今天也到場視察，他表示，中和站是萬大線跟環狀線的交接點，屆時人潮一定會很多，安全性要做到，如今也吸引兩家廠商投標，這也是環狀線全線中首次開放投標，希望可以順利節標。

中和站土地開發案已公開徵求投資人，並於今年5月截止投標，目前有2組廠商投標，預計今年完成資格審查及規格評選、完成簽約，將會是新北環狀線全線土地開發案中，第一批啟動投資興建的土地開發大樓，新北市政府預計可挹注約新台幣7億作為軌道建設基金。

談到噪音問題，侯友宜表示，中和站選擇高架方式可以減少交通動線堵塞，但轉彎幅度太大，將近45度，鄰里也反應噪音問題，即使轉彎處有做隔音板，仍噪音過大，希望八月底可以完成軌道磨軌相關降噪工程。