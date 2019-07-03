親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／Lamigo桃猿挑戰3連霸 驚傳球隊將轉賣

被影射捲入長榮罷工收100萬 館長氣炸：借刀砍我！

關渡自然公園20歲 8月底前參加寫生拿大獎

2019-07-03 10:05聯合報 記者翁浩然╱即時報導

慶祝「關渡自然公園」將滿20歲，社團法人台北市野鳥學會在暑假期間特別舉辦「與關渡有約」寫生比賽，邀請幼兒園大班至國小六年級學童用繪筆記錄自然公園的景色、生物，8月31日（含）以前入園可在售票處領取專用畫紙參加，並於參觀當日繳件；特優作品將獲得Nikon望遠鏡、關渡自然公園一年無限次數免費入園券等獎品。

關渡自然公園管理處表示，「與關渡有約」寫生比賽可讓親子一同親近大自然，在濕地環境裡觀察各種動植物樣貌，提高自然觀察力及生態美學力，利用暑假規畫一日濕地輕旅行，用繪畫留下美好的夏日記憶。

寫生比賽參賽資格為全國公私立國小與幼兒園學生，共分為低年級（含幼兒園）、中年級、高年級3組；參加方式為購票入園並在售票口索取專用圖畫紙進行創作，繪畫主題、創作媒材不限，於參觀當日到自然中心一樓服務台繳件。

每組將各選出特優1名、優選3名，特優可獲得Nikon望遠鏡、關渡自然公園一年無限次數免費入園券、自然叢書一套等好禮，獎品總價值超過7000元。另外，參加並投稿可獲得關渡自然公園免費入園券2張、抽獎券1張，關渡自然公園粉絲專頁每周將直播抽獎；9月則有人氣獎投票，依按讚數及分享人數選出最具人氣作品，可獲得價值6000元的望遠鏡一支。

北市動物保護處說，關渡自然公園豐富的濕地生態吸引不少候鳥作為度冬期的食物補給站，不僅是通過國際鳥盟 ( BirdLife International ) 列屬的重要鳥類棲息地，更是國內第一處通過環境教育法認證的設施場所，去年已達成兩百萬入園人次里程碑；暑假除寫生比賽，周末還有小水鴨說故事、手工DIY等有趣活動。

「關渡自然公園」暑假期間舉辦「與關渡有約」寫生比賽，邀請全國幼兒園大班至國小六年...
「關渡自然公園」暑假期間舉辦「與關渡有約」寫生比賽，邀請全國幼兒園大班至國小六年級學童來寫生、拿大獎，8月31日（含）以前入園都可參加。圖／北市動物保護處提供
分享
「關渡自然公園」暑假期間舉辦「與關渡有約」寫生比賽，邀請全國幼兒園大班至國小六年...
「關渡自然公園」暑假期間舉辦「與關渡有約」寫生比賽，邀請全國幼兒園大班至國小六年級學童來寫生、拿大獎，8月31日（含）以前入園都可參加。圖／北市動物保護處提供
分享

幼兒園濕地北市

相關新聞

現勘認定「尚屬合理」 大巨蛋施工未違規

2019-07-03 00:18

蘆洲兒四公園 滿足老幼需求

2019-07-02 23:28

新北第二選區立委 藍推黃桂蘭參選

2019-07-02 23:26

新北巷弄藝起來 後天登場

2019-07-02 23:20

新北動物行動醫療站 巡迴偏鄉

2019-07-02 23:13

搭捷運…帶上寶貝球！

2019-07-02 23:12

因應公車電動化 北市4年後提運價

2019-07-02 23:11

五泰輕軌說明會 上百居民抗議

2019-07-02 23:05

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

叫它第一名！ 士林舊街慈悲關懷社區獲國際肯定

2019-07-02 20:57

瑞芳「巴沙瓦力」部落歲時祭儀 搶先迎豐年

2019-07-02 19:54

防治登革熱 泰山區長帶頭清積水容器

2019-07-02 19:53

李炳輝找嘸表演場域 新北議員助找點

2019-07-02 19:53

合適地難尋 建汐止樟樹派出所有難度

2019-07-02 19:52

三芝蓮光寺送物資 弱勢民眾再捐出送愛

2019-07-02 19:52

暴雨狂襲水管破裂！ 新北市民廣場地下停車場只出不進

2019-07-02 18:45

因應午後對流強降雨 新北市長侯友宜坐鎮災害應變中心

2019-07-02 18:38

五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22

瑞芳美食廣場25歲 吃美食買百送摸彩券抽電視冰箱

2019-07-02 16:47

大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07

大巨蛋是否違法施工 北市府今會勘下午揭曉

2019-07-02 14:08

台史博水文化特展 罕見石獅鎮水神獸亮相

2019-07-02 12:47

三峽文化DNA 李梅樹家族墓園真的不具文資價值？

2019-07-02 12:44

不用親自跑一趟！新北勞動雲「讓網路取代馬路」

2019-07-02 12:42

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

五股泰山輕軌6度送審 今開說明會與居民討論

2019-07-02 12:16

動保處啟動行動醫療站 讓新北10區毛孩享受醫療服務

2019-07-02 12:05

五分埔違規業者就地合法？丁守中：鋸箭法無法解決問題

2019-07-02 11:24

政府服務獎台中清水戶所全國唯一得獎戶所 創新服務多

2019-07-02 11:24

準公共化幼兒園申請快到期 六都目前台南墊底

2019-07-02 10:58

北市聯合醫院6院區學童免費塗氟 22日開始

2019-07-02 10:50

解決鶯歌溪汙染問題 新北、桃園跨縣市合作

2019-07-02 10:50
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

國民黨台南立委初選顏東義退出 黨部強硬回應

2019-07-02 13:44

養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

高雄市推遊程卡「77」？ 潘恒旭：豐簡由人任君選擇

2019-07-02 16:28

新月沙灣音樂嘉年華周五登場 饒舌天團玖壹壹壓軸唱

2019-07-02 13:51

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00

親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58

清泉溫泉剛開幕就被裁罰勒令停業 五峰鄉長不滿提訴願

2019-07-02 17:00

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51

暑假不愁沒地方玩水！古坑鄉立游泳池2個月免費開放

2019-07-02 12:04

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

屏東龍捲風10分鐘 農作物損失逾2千萬

2019-07-02 18:45

嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41

大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

麻豆3寺廟及私人捐4艘小型膠筏 展現社區自主防災

2019-07-02 12:45

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top