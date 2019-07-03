關渡自然公園20歲 8月底前參加寫生拿大獎

2019-07-03 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



慶祝「關渡自然公園」將滿20歲，社團法人台北市野鳥學會在暑假期間特別舉辦「與關渡有約」寫生比賽，邀請幼兒園大班至國小六年級學童用繪筆記錄自然公園的景色、生物，8月31日（含）以前入園可在售票處領取專用畫紙參加，並於參觀當日繳件；特優作品將獲得Nikon望遠鏡、關渡自然公園一年無限次數免費入園券等獎品。

關渡自然公園管理處表示，「與關渡有約」寫生比賽可讓親子一同親近大自然，在濕地環境裡觀察各種動植物樣貌，提高自然觀察力及生態美學力，利用暑假規畫一日濕地輕旅行，用繪畫留下美好的夏日記憶。

寫生比賽參賽資格為全國公私立國小與幼兒園學生，共分為低年級（含幼兒園）、中年級、高年級3組；參加方式為購票入園並在售票口索取專用圖畫紙進行創作，繪畫主題、創作媒材不限，於參觀當日到自然中心一樓服務台繳件。

每組將各選出特優1名、優選3名，特優可獲得Nikon望遠鏡、關渡自然公園一年無限次數免費入園券、自然叢書一套等好禮，獎品總價值超過7000元。另外，參加並投稿可獲得關渡自然公園免費入園券2張、抽獎券1張，關渡自然公園粉絲專頁每周將直播抽獎；9月則有人氣獎投票，依按讚數及分享人數選出最具人氣作品，可獲得價值6000元的望遠鏡一支。