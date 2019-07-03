關渡自然公園20歲 8月底前參加寫生拿大獎
慶祝「關渡自然公園」將滿20歲，社團法人台北市野鳥學會在暑假期間特別舉辦「與關渡有約」寫生比賽，邀請幼兒園大班至國小六年級學童用繪筆記錄自然公園的景色、生物，8月31日（含）以前入園可在售票處領取專用畫紙參加，並於參觀當日繳件；特優作品將獲得Nikon望遠鏡、關渡自然公園一年無限次數免費入園券等獎品。
關渡自然公園管理處表示，「與關渡有約」寫生比賽可讓親子一同親近大自然，在濕地環境裡觀察各種動植物樣貌，提高自然觀察力及生態美學力，利用暑假規畫一日濕地輕旅行，用繪畫留下美好的夏日記憶。
寫生比賽參賽資格為全國公私立國小與幼兒園學生，共分為低年級（含幼兒園）、中年級、高年級3組；參加方式為購票入園並在售票口索取專用圖畫紙進行創作，繪畫主題、創作媒材不限，於參觀當日到自然中心一樓服務台繳件。
每組將各選出特優1名、優選3名，特優可獲得Nikon望遠鏡、關渡自然公園一年無限次數免費入園券、自然叢書一套等好禮，獎品總價值超過7000元。另外，參加並投稿可獲得關渡自然公園免費入園券2張、抽獎券1張，關渡自然公園粉絲專頁每周將直播抽獎；9月則有人氣獎投票，依按讚數及分享人數選出最具人氣作品，可獲得價值6000元的望遠鏡一支。
北市動物保護處說，關渡自然公園豐富的濕地生態吸引不少候鳥作為度冬期的食物補給站，不僅是通過國際鳥盟 ( BirdLife International ) 列屬的重要鳥類棲息地，更是國內第一處通過環境教育法認證的設施場所，去年已達成兩百萬入園人次里程碑；暑假除寫生比賽，周末還有小水鴨說故事、手工DIY等有趣活動。
留言