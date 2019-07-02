北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

北市今天下午下起傾盆大雨，台北市議員李明賢發現，大約傍晚5點多天就全黑了，可是，許多市區街道路燈不亮，讓剛下班回家的路人行車安全堪慮，經過他向北市公燈處反應，發現一重大瑕疵，原來市府與台電有簽合約，每天天黑時間送電，才點亮路燈，因此要求打破死規定，「官員腦袋不能裝漿糊」。

公園處指出，路燈是由台電送電，根據每天的日出、日落的時間表，固定送電。至於是否有臨時因應不同氣候的特別處理方式，會向台電反應。

對此，台電公司則說，確實目前已氣象局資料設定亮燈時間，過去因感應式常失準，因此現在主要都用人工設定，針對能否因應特殊的陰雨天提早點亮路燈或延後熄燈，公司能遠端遙控，未來為請值班人員多加注意天氣變化，評估調整路燈亮滅時間。

李明賢說，原來公燈處與台電是簽訂契約，依照每天天黑時間送電點亮路燈，原本預定今天6點48分才要點亮路燈，但他不免納悶，天都黑了，怎麼不亮燈、怎麼這麼沒有彈性？

李明賢也要求公燈處檢討改進，必須彈性檢討，避免出現天黑燈不亮的情況，用路人的安全是第一考量，死規定一定要打破，官員腦袋不能裝漿糊。