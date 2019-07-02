您聘的是新住民？還是非法移工？台南勞工局提醒小心

2019-07-02 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



小心雇用非法移工挨罰；台南市政府勞工局提醒業者，許多非法移工假冒新住民身分應徵工作，提醒民眾要聘雇前，一定要落實要求該外國人攜帶雙證件正本應徵工作，建議拍照存證「自保」，避免不察，痛失鉅金。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，依就業服務法規定，外國人與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留者，不須經申請許可即可在台灣工作；許多非法移工常假冒新新住民身分應徵工作。

勞工局勞動條件科長蕭惠文表示，非法移工最近常假冒新住民前往餐飲小吃店找工作，一位越南籍的逃逸外勞「蒂娜」，看到一家自助餐每當用餐時客人很多，向店老闆聲稱自己是新住民願意來幫忙，並指老公是台灣人，拿出一張有她老公和兒子的相片來證明，自助餐店老闆不疑，讓蒂娜開始工作，結果當天就被警察局查獲蒂娜是逃逸外勞。

她表示，上述案例已違反就業服務法規定，將被處以15萬元至75萬元罰鍰，5年內再犯處以3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下的罰金，民眾如對法令有問題可洽詢外籍勞工諮詢服務中心。