親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港七一遊行後 港府與公民社會的「民意爭奪戰」

長榮今勞資協商破局 未簽協議罷工繼續

您聘的是新住民？還是非法移工？台南勞工局提醒小心

2019-07-02 20:02聯合報 記者謝進盛╱即時報導

小心雇用非法移工挨罰；台南市政府勞工局提醒業者，許多非法移工假冒新住民身分應徵工作，提醒民眾要聘雇前，一定要落實要求該外國人攜帶雙證件正本應徵工作，建議拍照存證「自保」，避免不察，痛失鉅金。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，依就業服務法規定，外國人與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留者，不須經申請許可即可在台灣工作；許多非法移工常假冒新新住民身分應徵工作。

勞工局勞動條件科長蕭惠文表示，非法移工最近常假冒新住民前往餐飲小吃店找工作，一位越南籍的逃逸外勞「蒂娜」，看到一家自助餐每當用餐時客人很多，向店老闆聲稱自己是新住民願意來幫忙，並指老公是台灣人，拿出一張有她老公和兒子的相片來證明，自助餐店老闆不疑，讓蒂娜開始工作，結果當天就被警察局查獲蒂娜是逃逸外勞。

她表示，上述案例已違反就業服務法規定，將被處以15萬元至75萬元罰鍰，5年內再犯處以3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下的罰金，民眾如對法令有問題可洽詢外籍勞工諮詢服務中心。

王鑫基說，要聘雇新住民前，一定要請該外國人攜帶中華民國居留證或身分證、戶籍謄本兩項證明文件正本來應徵工作，且要記得拍照保全查證過程；如覺得該外國人證件有問題，可向內政入出國及移民署各地服務站查詢，不要怕麻煩，否則聘僱到非法移工可能遭裁罰。

台南市政府勞工局長王鑫基（左）、勞動條件科長蕭惠文（右）提醒業者要聘僱新住民前，...
台南市政府勞工局長王鑫基（左）、勞動條件科長蕭惠文（右）提醒業者要聘僱新住民前，一定要請攜帶中華民國居留證或身分證、戶籍謄本兩項證明文件正本來應徵工作，且要記得拍照「自保」。圖/勞工局提供
分享

移工新住民

相關新聞

叫它第一名！ 士林舊街慈悲關懷社區獲國際肯定

2019-07-02 20:57

瑞芳「巴沙瓦力」部落歲時祭儀 搶先迎豐年

2019-07-02 19:54

防治登革熱 泰山區長帶頭清積水容器

2019-07-02 19:53

李炳輝找嘸表演場域 新北議員助找點

2019-07-02 19:53

合適地難尋 建汐止樟樹派出所有難度

2019-07-02 19:52

三芝蓮光寺送物資 弱勢民眾再捐出送愛

2019-07-02 19:52

暴雨狂襲水管破裂！ 新北市民廣場地下停車場只出不進

2019-07-02 18:45

因應午後對流強降雨 新北市長侯友宜坐鎮災害應變中心

2019-07-02 18:38

五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22

瑞芳美食廣場25歲 吃美食買百送摸彩券抽電視冰箱

2019-07-02 16:47

大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07

大巨蛋是否違法施工 北市府今會勘下午揭曉

2019-07-02 14:08

台史博水文化特展 罕見石獅鎮水神獸亮相

2019-07-02 12:47

三峽文化DNA 李梅樹家族墓園真的不具文資價值？

2019-07-02 12:44

不用親自跑一趟！新北勞動雲「讓網路取代馬路」

2019-07-02 12:42

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

五股泰山輕軌6度送審 今開說明會與居民討論

2019-07-02 12:16

動保處啟動行動醫療站 讓新北10區毛孩享受醫療服務

2019-07-02 12:05

五分埔違規業者就地合法？丁守中：鋸箭法無法解決問題

2019-07-02 11:24

政府服務獎台中清水戶所全國唯一得獎戶所 創新服務多

2019-07-02 11:24

準公共化幼兒園申請快到期 六都目前台南墊底

2019-07-02 10:58

北市聯合醫院6院區學童免費塗氟 22日開始

2019-07-02 10:50

解決鶯歌溪汙染問題 新北、桃園跨縣市合作

2019-07-02 10:50

新北聯合稽查侯友宜現身 民眾驚喜搶握手

2019-07-02 00:13

新北2國小將智慧停車 家長接送可安心臨停

2019-07-02 00:04

廠商退場 北捷免費WiFi全停 改用TPE-Free

2019-07-02 00:00

北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48

攤商若願搬至環南中繼市場 好康加碼

2019-07-01 23:35

大巨蛋施工疑「偷跑」 今3大公會勘定

2019-07-01 23:35

里長大小聲／潘慶忠 揪民樂里長輩出門共餐

2019-07-01 23:31

三蘆新足球場 預計12月完工

2019-07-01 23:28

新莊彩繪廟會鼓藝牆 新興打卡點

2019-07-01 23:24

里長大小聲／大稻埕交通停車問題 許美智盼民汐線解套

2019-07-01 23:18

北市手機支付停車費享9折 延至年底

2019-07-01 23:16

捷運景安站 4棟老建物都更動土

2019-07-01 23:12

安坑輕軌「安心橋塔」吊裝完成

2019-07-01 23:08

瑞芳地政所賴如慧接任 施展重劃開發長才

2019-07-01 22:18

雙溪「荷所在」 白天戲荷夜賞睡蓮

2019-07-01 22:18

汐碇路龜裂路況差 全長八公里要重鋪

2019-07-01 22:18
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45

國民黨台南立委初選顏東義退出 黨部強硬回應

2019-07-02 13:44

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

遊藤枝撲空 汛期過後再開放

2019-07-01 22:53

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top