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為珊瑚復育種下希望 新北珊瑚小學堂開課

2019-07-02 18:49聯合報 記者江婉儀╱即時報導

為了復育珊瑚資源，新北市府委託海洋大學珊瑚團隊，在不影響原始生態的野外族群的前提，以新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚個體做為復育材料，開設珊瑚小學堂課程，課程內容包含認識並介紹東北角的珊瑚種類、特徵及目前面臨的生態挑戰，並由學員親手操作進行珊瑚分株，種植珊瑚。

台灣東北角海域位於亞熱帶，在冬天時海水溫度最低可到13度，台灣地區的珊瑚礁隨著水溫升高而逐漸北移，在北部和東北角海域建立繁盛的群聚。珊瑚礁有「海中的熱帶雨林」之稱，棲地多樣性高，居住多種海洋生物，全球暖化造成珊瑚減少的問題，讓保育行動刻不容緩。

農業局表示，海洋是生命的起源，但海中的珊瑚礁卻因為氣候變遷的衝擊，正面臨嚴重消失危機，一旦珊瑚礁消失，對生態會造成難以挽回的衝擊，藉由民眾參與珊瑚海洋教育，讓民眾們可以一起為海洋問題盡一份心力。

計畫執行主持人海洋大學教授識名信表示，珊瑚礁具有豐富的生態功能，但在環境變遷當下，珊瑚復育成為必須走的路，希望在教育推廣工作中，讓更多民眾一起參與，透過親手操作，對珊瑚及海洋生物保育的重要性有更切身體驗。

珊瑚小學堂從7月12日上午9時起開放網路報名，從7月27日起，每週六在貢寮海洋資源復育園區，總共開設7次免費珊瑚小學堂課程，每梯次40至45個名額，額滿為止。活動資訊https://fishery.ntpc.gov.tw，其它活動資訊及相關疑問，請洽國立台灣海洋大學邱小姐，電話（02）24622192 分機5288。

定期清理養殖桶，才能給珊瑚們最好的生長環境。圖／新北市漁管處提供
定期清理養殖桶，才能給珊瑚們最好的生長環境。圖／新北市漁管處提供
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在養殖桶復育中的珊瑚苗。圖／新北市漁管處提供
在養殖桶復育中的珊瑚苗。圖／新北市漁管處提供
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珊瑚海洋大學

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