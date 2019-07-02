內湖瓜果節音樂會6日登場 邀民眾遊白石湖、做公益

2019-07-02 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



放暑假了，北市產業發展局與內湖區農會及七星農田水利研究發展基金會於6日下午4點到傍晚6點在白石湖休閒農業區同心池廣場再次舉辦「內湖瓜果節音樂會」，有新鮮蔬果公益拍賣活動，還有中、英語歌曲等音樂演出；而部分農園今年暑假也規畫「養蜂食農教育活動」，供親子同樂，認識蜜蜂生態，體驗農場DIY如手繪鬆餅、點心及蜂蜜檸檬酵素等。

夏天是瓜果類盛產季，包括香瓜、絲瓜、南瓜、苦瓜及小黃瓜等，內湖許多農園種植的瓜果已結實纍纍，現在走一趟白石湖休閒農業區，到碧湖步道、白石湖吊橋、春秋步道、夫妻樹、埤頭、同心池及龍船岩等景點踏青，邊享受農村景致還能選購在地當季蔬果。

產業局表示，休閒農業區每年3月，各農園陸續播種培植甜瓜、玉米、番茄等夏季蔬果，待5月中旬草莓季結束後，夏季就是瓜果豐收時間，不少農園此時也會開放遊客體驗田園樂趣，品嘗農家料理。

此外，配合內湖百花蜜季開跑，部分農園暑假期間也規畫「養蜂食農教育活動」，讓大小朋友一起認識蜜蜂生態，還準備好玩的農場DIY體驗，如手繪鬆餅、點心及蜂蜜檸檬酵素製作等，有興趣的民眾可電洽內湖農會02-27900138轉250。