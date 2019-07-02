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五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市捷運局副局長詹榮鋒在會中解釋居民疑問，過程中持續被憤怒的居民打斷，場面火爆...
新北市捷運局副局長詹榮鋒在會中解釋居民疑問，過程中持續被憤怒的居民打斷，場面火爆。記者張曼蘋／攝影
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五股泰山輕軌捷運可行性研究今年5月6日第6度送交通部審議，新北市交通局今天下午到泰山區公所舉辦輕軌說明會，不過上百名泰山地區居民則是頭上綁著「反對輕軌、浪費公帑」的黃色布條，大喊「輕軌經泰山，交通必癱瘓！」、「輕軌滾出泰山！」、「判泰山死刑！」現場氣氛一度火藥味十足。

相關單位今天分別在五股公所及泰山公所舉辦輕軌說明會，新北市捷運局副局長詹榮鋒在會中先是解釋，輕軌路線都是經過多次討論及配合區段徵收規畫而出，至於用地徵收問題，因為會配合都市計畫變更，屆時是用公用地，政府並不會強制徵收；過程中持續被憤怒的居民打斷，場面火爆。

泰山居民組成「五股-泰山輕軌自救會」，盼相關單位可以重視他們的意見。自救會成員、43歲陳文彬表示，五股輕軌是高架段，泰山輕軌卻是走平面道路，但新五路、楓江路本來就很擁擠，如今若又加上輕軌，不就會上演「人車爭道」的畫面，造成交通癱瘓，「根本把泰山人當細漢」。

泰山地區胡姓居民表示，輕軌現在的路線根本不符合居民的需求，若要前往台北方向上班，等於還要坐往反方向，搭乘的人又有多少？且機廠一般多設置在郊區，但這次卻選擇設在距離泰山人口密集處不到300公尺的地方，阻礙當地發展，等於判泰山死刑。

新北市捷運局副局長詹榮鋒解釋，輕軌在楓江路旁平面道路設置F11站，且屆時因配合都市計畫，會新闢一條30公尺寬計畫道路，輕軌捷運將占用其中8公尺路幅作為平面道路，不會衝擊當地交通，未來交通供路需求是絕對足夠的。

至於機廠設置問題，詹榮鋒說，五股泰山輕軌機廠當初規畫在五股，但該機廠預定地是洪水平原第二級管制區，沒有解除管制前是禁止開發的，經過多次評估才決定在目前的泰山都市計畫農業區，面積5.25公頃，屆時會將機廠聯合開發，考慮作為住宅、商場等使用，強化交通機能並帶動區域發展。

上百名泰山地區居民頭上綁著「反對輕軌、浪費公帑」的黃色布條，大喊「輕軌經泰山，交...
上百名泰山地區居民頭上綁著「反對輕軌、浪費公帑」的黃色布條，大喊「輕軌經泰山，交通必癱瘓！」記者張曼蘋／攝影
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新北市交通局今天下午到泰山區公所舉辦輕軌說明會，不過上百名泰山地區居民頭上綁著「...
新北市交通局今天下午到泰山區公所舉辦輕軌說明會，不過上百名泰山地區居民頭上綁著「反對輕軌、浪費公帑」的黃色布條，大喊「輕軌經泰山，交通必癱瘓！」記者張曼蘋／攝影
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新北市捷運局副局長詹榮鋒在會中先是解釋居民疑問，過程中持續被憤怒的居民打斷，場面...
新北市捷運局副局長詹榮鋒在會中先是解釋居民疑問，過程中持續被憤怒的居民打斷，場面火爆。記者張曼蘋／攝影
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