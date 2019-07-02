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香港七一遊行後 港府與公民社會的「民意爭奪戰」

長榮今勞資協商破局 未簽協議罷工繼續

合適地難尋 建汐止樟樹派出所有難度

2019-07-02 19:52觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

新北市議員張錦豪希望能在樟樹地區新建派出所，但因工建路旁375地號私人地主多，仍...
新北市議員張錦豪希望能在樟樹地區新建派出所，但因工建路旁375地號私人地主多，仍有相當大的難度。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止區社后派出所轄區大、人口又多，警力負擔重，所以，市議員張錦豪希望能在樟樹地區新建派出所，今(2)日上午相關單位就到了汐止工建路、樟樹二路口的一處空地會勘，討論蓋樟樹派出所的可行性，但因工建路旁375地號私人地主多，仍有相當大的難度。

市議員張錦豪指出，之前在議會質詢時，有跟市府、警察局反應，其實社后派出所人力相當吃緊，掌管社后地區那麼多里，轄區太大還包括了忠山里瓏山林社區一帶，所以，今天到樟樹地區來看，是不是有適合的空地興建樟樹派出所，希望有新派出所可以分擔社后派出所的壓力，目前看的是工建路旁375地號，但是因為牽涉到國有財產局的地跟台北市財政局的地，還有十幾個私人地主，推動起來相當困難。

忠孝里長丁彥伶說，這塊公園預定地也已經快要三十年了，一直遲遲都沒有做任何的改變，所以，希望相關單位能夠想想辦法，也很感謝議員協助爭取，希望這塊地能夠做為派出所，也規劃公園綠地，提供附近里民休閒活動使用。

張錦豪表示，今天會勘完會請相關單位朝這塊375地號試著看能不能取得地主的同意，公有地朝無償撥用努力，否則整塊地六百坪面積，徵收要2億多，蓋的成本太高，以目前市政府財政要推，可能難度很高。但還是希望能夠先邁出這一步，另外，除了這塊地之外，也要再找找在樟樹地區還有沒有適合的空地、機關用地，讓樟樹地區能夠成立自己的派出所。

警察北市

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