李炳輝找嘸表演場域 新北議員助找點

2019-07-02 19:53 觀天下 記者許端驛／淡水報導



知名藝人李炳輝希望在新北市府協助下，在淡水金色水岸找點表演，為身障朋友開啟謀生的一條道路。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 知名藝人李炳輝今年6月拿到新北市街頭藝人執照，卻無奈沒有適合表演場地，今(2)日李炳輝友人與太太透過市議員江怡臻，會同市議員陳偉杰，到淡水金色水岸會勘，希望市府協助下，在金色水岸找點表演，為身障朋友開啟謀生的一條道路。

淡水老街河岸每到假日，就是滿滿的人潮，而新北市政府也在金色水岸規劃幾處提供街頭藝人表演場地，不過藝人李炳輝過去因在淡水街頭駐唱遭人檢舉，以至無法在街頭演出，但李炳輝今年6月拿到街頭藝人執照，卻無奈沒有適合表演場地。

新北市議員江怡臻表示，李炳輝考取了街頭藝人執照，因為行動不方便而找不到適合地點，而希望透過邀集市府高灘地管理處、文化局、區公所及在地里長，來看適合的地點，希望讓不只是李炳輝，有身障需求的朋友，都能夠找到適合的表演地點。

市議員陳偉杰也說，希望市府在立意良善之下，可以為身障朋友開啟謀生的一條道路。

市府文化局科長岳彩琨表示，目前在淡水金色水岸，有21個點是提供給街頭藝人表演場域，其中有兩個點還在示辦當中，而有三個是屬於音樂類型地點，由於在地里長反應，街頭藝人會影響到假日人車動線與附近居民的安寧，因此文化局在針對身障朋友，將會找尋適合開放的場域，另外登記方式，將開放身障朋友可以用委託方式來登記。