大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



大巨蛋爭議不斷，昨天爆出遠雄疑施作非核准工項，在工地內安裝冷氣設施。台北市建管處今天表示，經現勘之後，研判儲冰槽原放置位置，在排水系統施工時有必要遷移，尚屬合理，言下之意大巨蛋未違規施工。圖／台北市建管處提供 分享 facebook 大巨蛋停工已超過4年，目前遠雄僅被允許施作14項公共安全工項，包括屋頂、帷幕外牆、排水系統等，但昨天傳出，遠雄疑施作非核准工項，在工地內安裝冷氣設施；台北市建管處今天表示，經現勘之後，研判地下設置的儲冰槽，原位置在排水系統施工時有必要遷移，考量儲冰槽體積過大，也能避免影響緊急救災的動線，尚屬合理，言下之意大巨蛋未違規施工。

昨天傳出大巨蛋疑違法施工，建管處、相關單位今上午前往會勘，見到地下層有堆置大量空調設備相關的箱槽及物件，遠雄則提供相關書件澄明原委，建管處又已臨時再聯繫冷凍空調技師公會，於今天午後一起參與會勘作業。

針對現勘結果，建管處今下午以新聞稿方式回應，指昨天（7月1日）現場勘查，發現大巨蛋棟地下五層設置有不明槽體，經詢問工地人員，並經遠雄檢具相關文件，指該槽體為儲冰槽，於停工前2015年2月2日訂製、同年9月3日進場後暫置於地下5層，因14項安全維護工項的防洪排水系統工程施作需要，須將原占據排水系統工程位置的儲冰槽遷移，現場的管線僅暫時固定。

建管處表示，今天邀集台北市土木技師公會、台北市建築師公會、台北市冷凍空調技師公會、台灣省結構技師公會代表現場會勘，研判儲冰槽原放置位置在排水系統施工時有遷移的必要，考量儲冰槽體積過大，將儲冰槽遷移至原設計位置，以避免影響緊急救災之動線維護工地安全，尚屬合理。