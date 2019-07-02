又一處特色公園可以玩 蘆洲兒四公園開放啦

2019-07-02 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市蘆洲區新新闢完成的兒四公園在7月初開放啟用，原先為私人水泥停車場的兒四公園總開闢面積約為618平方公尺，園內設施包含磨石子溜滑梯及各式體健設施，不但滿足不同年齡層使用需求，同時打造蘆洲在地獨特風格的特色公園環境。

新北市工務局表示，兒四公園是在蘆洲復興路105巷和民權路72巷交會處，原本是私人水泥停車場，也是都市計畫公園用地。在市府及民意代表爭取下，市府將停車場徵收後，開闢為公園綠地，讓在都市水泥叢林中，也能提供當地居民伸展筋骨、小朋友遊戲的場所。

新北市工務局新工處表示，兒四公園分2期施工，第1期於去年7月底開工，8月底完工，第2期則是在今年3月底開工，6月底完工，總開闢面積約為618平方公尺，經費約320萬元。

新工處指出，新闢完成的兒四公園除了提供上肢、肩頸、下肢活動的體健設施外，還有小朋友喜歡的磨石子溜滑梯、環狀人行步道，滿足不同年齡層使用需求，讓市民朋友都能在此處伸展筋骨。此外，公園內也置座椅休憩，並栽種樹形優美的喬木及灌木綠美化環境，讓前來使用的民眾在遊憩當中，能夠吸收自然芬多精。