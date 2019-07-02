台史博水文化特展 罕見石獅鎮水神獸亮相

2019-07-02 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「如何與水共生？」台灣歷史博物館今天起至5月17日，推出「誰主沉浮：水文化在台灣特展」，展示現場可看見早期先民用來治水避水的「 水豹」、「石劍獅」、「石象」等鎮溪神獸，以及館藏1726年古地圖重現曾文溪地理環境，並運用VR科技與水工模型等互動裝置，讓民眾親身感受曾文溪河道變化的劇烈及治水歷史現場。

走進展場，先以台灣水文地理、與水相關的地名及流傳至今民間拜溪墘儀式等水文化資產作為破題，瞭解水與人民日常生活的高度關連。

進入「狂放不羈的曾文溪」單元，帶領觀眾認識從有歷史記載以來，至少經過4次氾濫的曾文溪，在國家治理上是一條難度相當高的河川，從日本時代總督府耗時高達15年方能完成曾文溪的治水策劃，即可看出端倪。

這個單元並透過水利署水利規劃試驗所所藏日本時期治水圖資史料、地理學者內田勣、日本時代水利工程技師視角，以及工程中默默付出勞力的臺灣人等面向，重新理解曾文溪河道變遷及河道治理思維。