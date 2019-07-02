台史博水文化特展 罕見石獅鎮水神獸亮相
「如何與水共生？」台灣歷史博物館今天起至5月17日，推出「誰主沉浮：水文化在台灣特展」，展示現場可看見早期先民用來治水避水的「 水豹」、「石劍獅」、「石象」等鎮溪神獸，以及館藏1726年古地圖重現曾文溪地理環境，並運用VR科技與水工模型等互動裝置，讓民眾親身感受曾文溪河道變化的劇烈及治水歷史現場。
走進展場，先以台灣水文地理、與水相關的地名及流傳至今民間拜溪墘儀式等水文化資產作為破題，瞭解水與人民日常生活的高度關連。
進入「狂放不羈的曾文溪」單元，帶領觀眾認識從有歷史記載以來，至少經過4次氾濫的曾文溪，在國家治理上是一條難度相當高的河川，從日本時代總督府耗時高達15年方能完成曾文溪的治水策劃，即可看出端倪。
這個單元並透過水利署水利規劃試驗所所藏日本時期治水圖資史料、地理學者內田勣、日本時代水利工程技師視角，以及工程中默默付出勞力的臺灣人等面向，重新理解曾文溪河道變遷及河道治理思維。
特展即日起至5月17日於展示教育大樓4樓第3特展室展出，台史博館長林崇熙表示，展覽跨領域結合地方學洪氾歷史及水利署水利規劃試驗所研究成果合力策展，從台灣特有水文地理出發，透過曾文溪流域的歷史變遷，呈現台灣特有「既缺水又淹水」的雙重困境，藉由在地避水傳說信仰文化、現代治水工程再現，最後以當代大眾關心的水資源議題，引導觀眾思考面對極端氣候環境該如何與水共生。
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