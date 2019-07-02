親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

考完對答案！大學指考 國文科試題與解答（含非選）

日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

不用親自跑一趟！新北勞動雲「讓網路取代馬路」

2019-07-02 12:42聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北勞工局所屬的「新北勞動雲」網站，今起多增加「外國人入國通報」、「事業單位歇業...
新北勞工局所屬的「新北勞動雲」網站，今起多增加「外國人入國通報」、「事業單位歇業事實認定」以及「聽語障者促進就業手語翻譯服務」線上申辦功能，讓網路取代馬路。記者王敏旭／攝影
分享
民眾向政府申辦任何事務，往往都要跑到市政府一趟，新北勞工局所屬的「新北勞動雲」網站，今起多增加「外國人入國通報」、「事業單位歇業事實認定」以及「聽語障者促進就業手語翻譯服務」線上申辦功能，讓網路取代馬路，不需要再親跑市政府一趟。

新北勞工局說，每年都受理超過3萬件入國通報申請案，過去申請民眾必須填完申請書，在來到市府臨櫃，或是以郵寄、傳真方式送件，不僅要親自來到市政府，就連郵寄、傳真都需要等待時間，市府也要派人力確認是否收件成功。

勞工局指出，過往申請人在申辦外籍移工到台工作，或是轉換雇主時，都需要「續號」才能進行下一步驟，但臨櫃必須舟車勞頓，打電話洽詢有可能遇到忙線狀況，甚至申辦結果還未出爐，還要多打幾通才能確認，未來透過網路就能完成。

除申辦移工入台等業務外，勞工局說，勞工如遇到公司歇業未辦理登記，而被積欠工資、資遣費或退休金，經調解不成立打算申請墊償機制，也能在新北勞動雲透過「事業單位歇業事實認定」項目查詢。

至於聽語障者在求職及就業上，想要申請手語翻譯服務，也能利用新北勞動雲的網路申辦送件申請。勞工局說，盼未來新北勞工或事業單位，只需要透過手機或是行動裝置，就能享有便利服務。

新北勞工局移工

相關新聞

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

三峽文化DNA 李梅樹家族墓園真的不具文資價值？

2019-07-02 12:44

五分埔違規業者就地合法？丁守中：鋸箭法無法解決問題

2019-07-02 11:24

台史博水文化特展 罕見石獅鎮水神獸亮相

2019-07-02 12:47

五股泰山輕軌6度送審 今開說明會與居民討論

2019-07-02 12:16

動保處啟動行動醫療站 讓新北10區毛孩享受醫療服務

2019-07-02 12:05

政府服務獎台中清水戶所全國唯一得獎戶所 創新服務多

2019-07-02 11:24

準公共化幼兒園申請快到期 六都目前台南墊底

2019-07-02 10:58

北市聯合醫院6院區學童免費塗氟 22日開始

2019-07-02 10:50

解決鶯歌溪汙染問題 新北、桃園跨縣市合作

2019-07-02 10:50

新北聯合稽查侯友宜現身 民眾驚喜搶握手

2019-07-02 00:13

新北2國小將智慧停車 家長接送可安心臨停

2019-07-02 00:04

廠商退場 北捷免費WiFi全停 改用TPE-Free

2019-07-02 00:00

北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48

攤商若願搬至環南中繼市場 好康加碼

2019-07-01 23:35

大巨蛋施工疑「偷跑」 今3大公會勘定

2019-07-01 23:35

里長大小聲／潘慶忠 揪民樂里長輩出門共餐

2019-07-01 23:31

三蘆新足球場 預計12月完工

2019-07-01 23:28

新莊彩繪廟會鼓藝牆 新興打卡點

2019-07-01 23:24

里長大小聲／大稻埕交通停車問題 許美智盼民汐線解套

2019-07-01 23:18

北市手機支付停車費享9折 延至年底

2019-07-01 23:16

捷運景安站 4棟老建物都更動土

2019-07-01 23:12

安坑輕軌「安心橋塔」吊裝完成

2019-07-01 23:08

瑞芳地政所賴如慧接任 施展重劃開發長才

2019-07-01 22:18

雙溪「荷所在」 白天戲荷夜賞睡蓮

2019-07-01 22:18

汐碇路龜裂路況差 全長八公里要重鋪

2019-07-01 22:18

種菜種出興趣 淡水里長打造南瓜隧道

2019-07-01 22:18

汐止星光公園噴泉消暑 小朋友戲水開心

2019-07-01 22:16

大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49

北市手機支付停車費享9折 優惠再延長至今年底

2019-07-01 17:01

配合捷運做都更 中和南山段舉辦動土典禮

2019-07-01 16:25

家長接送孩不怕挨罰 科技停車柱9月起板橋、永和試辦

2019-07-01 16:14

三蘆將有新足球場 預計12月啟用

2019-07-01 15:03

五分埔業者就地合法 王鴻薇：五分埔變東大門全然無望

2019-07-01 15:03

三環六線計畫達成率82% 安坑輕軌拚2021完工

2019-07-01 14:24

新北智慧停車2.0 家長臨停接送不怕吃紅單啦！

2019-07-01 14:23

這個身體我不要了！自願入住樂生院那一天

2019-07-01 14:11

打鋼板樁噴水泥漿 汐止秀山路全面預防土石坍方

2019-07-01 14:00

130公尺單斜張軌道橋 安坑輕軌「安心橋塔」成新地標

2019-07-01 11:39
看更多

熱門文章

台南「最賺」交通違規照像器在這裡 有望連霸至少兩年

2019-07-01 16:24

影╱嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

2019-07-01 16:46

南投「沉睡的測速桿」滿月了 首月開罰就破千件

2019-07-01 19:39

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

影╱屋頂掀、車朝天 陸龍捲肆虐屏東林邊南州

2019-07-01 18:11

公車發車誤點10分鐘 台中8月起罰千元

2019-07-01 16:27

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

垃圾分類未落實 屢勸不聽者雲林將開罰

2019-07-01 15:42

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58

南投縣府砸3億5000萬元 打通福興溫泉區聯外路網

2019-07-01 15:06

家長接送孩不怕挨罰 科技停車柱9月起板橋、永和試辦

2019-07-01 16:14

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

2019-07-01 19:07

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49

高雄到新北徵才 「北漂返鄉」35K起跳

2019-07-01 16:16

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

影╱欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49

影╱玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17

韓國瑜下達韓粉觀光動員令 來高雄玩有優惠

2019-07-01 19:30

影╱遠雄海洋公園邀遊客打水仗 比基尼入園半價優惠

2019-07-01 19:40

首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42

遊藤枝撲空 汛期過後再開放

2019-07-01 22:53

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

圖書館施工難消暑 屏縣府：復興圖書館就要完工了

2019-07-01 19:47

從政33年 台南市議員張世賢獲頒內政部三等內政獎章

2019-07-01 15:57

五分埔業者就地合法 王鴻薇：五分埔變東大門全然無望

2019-07-01 15:03

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

黑水虻吃廚餘 垃圾變黃金

2019-07-01 23:15

造訪水岸公園不再卡卡 新竹左岸4處出入口啟用

2019-07-01 15:43

北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48

首度前進官田 台南國際芒果節周日好康登場

2019-07-01 15:30

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

卸公職重返伴唱機本業 金嗓董座：永遠要知道下一步

2019-07-02 10:28

影╱黃金玉冷筍上桌 每桌500元做公益

2019-07-01 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top