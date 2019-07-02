不用親自跑一趟！新北勞動雲「讓網路取代馬路」

2019-07-02 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北勞工局所屬的「新北勞動雲」網站，今起多增加「外國人入國通報」、「事業單位歇業事實認定」以及「聽語障者促進就業手語翻譯服務」線上申辦功能，讓網路取代馬路。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 民眾向政府申辦任何事務，往往都要跑到市政府一趟，新北勞工局所屬的「新北勞動雲」網站，今起多增加「外國人入國通報」、「事業單位歇業事實認定」以及「聽語障者促進就業手語翻譯服務」線上申辦功能，讓網路取代馬路，不需要再親跑市政府一趟。

新北勞工局說，每年都受理超過3萬件入國通報申請案，過去申請民眾必須填完申請書，在來到市府臨櫃，或是以郵寄、傳真方式送件，不僅要親自來到市政府，就連郵寄、傳真都需要等待時間，市府也要派人力確認是否收件成功。

勞工局指出，過往申請人在申辦外籍移工到台工作，或是轉換雇主時，都需要「續號」才能進行下一步驟，但臨櫃必須舟車勞頓，打電話洽詢有可能遇到忙線狀況，甚至申辦結果還未出爐，還要多打幾通才能確認，未來透過網路就能完成。

除申辦移工入台等業務外，勞工局說，勞工如遇到公司歇業未辦理登記，而被積欠工資、資遣費或退休金，經調解不成立打算申請墊償機制，也能在新北勞動雲透過「事業單位歇業事實認定」項目查詢。

至於聽語障者在求職及就業上，想要申請手語翻譯服務，也能利用新北勞動雲的網路申辦送件申請。勞工局說，盼未來新北勞工或事業單位，只需要透過手機或是行動裝置，就能享有便利服務。