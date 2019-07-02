五股泰山輕軌6度送審 今開說明會與居民討論

2019-07-02 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



五股泰山輕軌捷運案延宕多年，可行性研究去年7月第5次被交通部退件，新北市交通局修正報告後，5月6日第6度送審議，今天上下午分別在五股、泰山公所舉辦輕軌說明會。新北捷運局副局長詹榮鋒表示，民眾最擔心是用地徵收、機廠設置地等，下午泰山公所說明會還會向居民再說清楚。

新北市新莊、三重、蘆洲、林口等地有中和新蘆線、機場捷運線提供便捷服務，但卻獨缺周邊的五股地區，新北市府自2014年對五股泰山線可行性評估，規畫全長約11.56公里的捷運輕軌系統，卻5度遭交通部退件。

相關單位今天上午五股公所舉辦輕軌說明會，有民眾反映，新北市政府應將整體規劃做好，才送交通部，就不用一直改來改去，現在已經送6次了，且站點設計不符合民眾需求；也有人擔心，路線改來改去，會不會影響用地徵收。

詹榮鋒表示，五股泰山輕軌的路線都是透過都市計畫變更來配置，利用都市計畫整體開發，路線都是經過多次討論及配合區段徵收規畫而出，目前還在可行性研究，之後還有綜合規劃，辦說明會的目的是希望固定跟民眾報告進度。