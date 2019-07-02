動保處啟動行動醫療站 讓新北10區毛孩享受醫療服務

2019-07-02 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處今天在烏來區啟動「動物醫院行動醫療站」活動，希望補足新北市內偏鄉地區動屋醫療不足問題，動保處表示，行動醫療站每個月排定行程，將醫療資源帶進偏鄉，節省飼主與寵物舟車勞頓，享受完善的醫療服務。

新北市動保處表示，萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來及三芝等10個區動物醫療資源缺乏，今天在烏來第二活動中心舉辦「新北市動物行動醫療站啟動活動」，在每個月都會安排行動醫療車行程，讓飼主可以從網路上得知訊息，不用特地跑到市區就醫，就可以給家中寵物享有完善的醫療照護。

陳姓飼主表示，今天他帶著家中的狗狗來打晶片跟疫苗，新北市設立行動醫療站，對於偏鄉有飼養寵物的主人受益很多，可以不用特地跑到都市的獸醫院，像今天就可以方便填寫資料、讓狗狗打預防針、晶片，非常便利。

獸醫師吳富彤表示，偏鄉醫療資源缺少、沒有動物醫院，多了這一項服務，可以照顧到更多寵物，包含施打各種疫苗、晶片植入等，都跟都市一樣完整，這是新北市創舉，對偏鄉飼主跟寵物受益良多，今天總共有20位獸醫到現場幫忙，也陸續來了快100位飼主帶著家中的貓狗來現場。