五分埔違規業者就地合法？丁守中：鋸箭法無法解決問題

2019-07-02 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市五分埔商圈擁有眾多服飾店，但礙於路寬不到法定標準，許多業者違規使用，加上網購興起，商圈人潮不如以往，北市府最近透過都市計畫通盤檢討，計畫放寬零售業、批發業進駐，以符合使用現狀並促進商圈發展，全案仍要經台北市、內政部都市計畫委員會審查討論，最快1年後才能讓業者就地合法。

前立委丁守中今天臉書指出，信義區的五分埔曾是國內最大成衣服飾批發地，商業活動密集，至今仍有近千商家聚集。但當地土地使用分區除鄰近松山路一側部分面對商業區外，其他都是住宅區，路寬多不符法定標準，許多業者違規使用，道路狹窄，也妨礙消防車進出，無論公安或商圈發展都深受影響。

丁守中認為，目前市府打算透過放寬零售業、批發業進駐等方式，盡可能讓業者就地合法。他覺得這根本只是鋸箭法，把現狀合法，根本沒有辦法解決公共安全、擁擠侷促、及帶動商圈整體轉型發展問題。

丁守中說，解決問題不能只是就地合法，還要讓商圈發展有未來性、前瞻性，市府的就地合法無法解決商圈日趨沒落的趨勢。台北市寸土寸金，要帶動城市發展，創造商圈新風貌，勢必要從都市更新的角度，將現有商圈土地分區使用直接變更為商業區，透過容積的大幅放寬，才能帶動更多投資，加速都市更新，也能讓更多元的商業型態進駐，吸引服飾設計相關的年輕工作者及相關文化創意產業進駐，如此才可促進整體地方繁榮發展。