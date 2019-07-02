準公共化幼兒園申請快到期 六都目前台南墊底

2019-07-02 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



準公共化幼兒園申請作業到7月10日，目前台南市準公共化幼兒園簽約率為六都最低，台南市議員李宗翰、蔡筱薇今召開記者會表示，私幼若沒有加入準公共化，可能導致民眾的補助「看得到、吃不到」，要求教育局在剩下的10天內改善，盡可能上升到34％，另外，簽約過程中應重視各區平衡與資料開放。

教育局回應，準公共幼兒園為政府要減輕家長育兒負擔，由家長每月支付不超過4500元的學雜費，多出部分由政府負擔。不過，台南市私幼收費原本即比其他五都相對低廉，部分原收費就低於7000元，有些家長認為孩子若去讀準公共幼兒園，可能領不到實質的2500元育兒津貼，因此選擇讀準公共的意願沒有特別高，業者意願也就不高。

李宗翰指出，目前收費符合園數簽約率新北市41％、桃園市40％、台北市38％、高雄市38％、台中市33％、台南市20％，台南在六都中有改善空間，若台南市準公幼數目不足，會讓民眾看得到4500元，卻只能領育兒津貼2500元，希望盡速改善，簽約率提升到34％。

蔡筱薇認為，準公共化幼兒園政策非常好，去年六都僅有0到2歲幼兒的家長可申請托育補助，今年8月開始將提高到5歲，代表受到影響的家長將會更多，且大部分的家長也是在2到5歲期間開始送小孩到幼兒園，教育支出的增加，自然也使得托育補助更顯重要。