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影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16聯合報 記者吳淑君╱即時報導

金瓜石最興盛時期，年產7萬兩黃金，被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，聚集了好幾萬人在此一圓淘金夢，當年，有醫院有電影院有老街，熱鬧不已，但停採後人口外流嚴重，建物倒塌毀損，地方上有一群人不忍心看家鄉繼續沒落，募款籌設金瓜石文化館，把共同記憶「蓋」回來，吸引許多人參觀。

金瓜石文化館發起人之一的張傳益指出，金瓜石祈堂老街已經沒落30年，他們想到發展觀光產業，看能不能留住年輕人，為老街欄杆上色是第一步，雖然被罵翻，但人潮的確多了，他們再利用活動中心開設金瓜石文化館，喚起大家對礦山文化的記憶，這是第二步，目前只有周五，六，日開館。

他和蕭錦耀，蕭錦章幾個在地朋友，把金瓜石最具代表的建築物，例如醫院，電影院，圖書館，俱樂部，再「蓋」回來，共做了13座模型，4、5座會動的索道，籌備半年，最近開館，很多人募名而來。

張傳益說，他對中山堂電影院印象最深刻，它的模型也做的最像。位於時雨中學的中山堂，他們小時候都跟著大人去看二輪電影，蔣公生日那天，大家排隊行三鞠躬禮就可以領壽桃。

當礦工很危險，大家喜歡結拜，都在允發食堂辦桌，這家店的卜肉很有名，什錦麵也很好吃，但那個懷念的味道現在吃不到了。

金瓜石的五大運礦運輸也很特別，有架空索道，斜坡索道，無極索道，平面，還有電梯，他們也把模型做出來，而是是會動的模型，栩栩如生。

黃金博物館臉書小編，最近分享的礦山人物，就是蕭錦耀和蕭錦章兄弟，他們在金瓜石出生，年輕時在外打拼，內心始終惦記著美麗的家鄉。多年後回到故鄉和在地舊友們共同成立了 金瓜石文化館 。

兩人發揮自身專長，哥哥蕭錦章先生曾在2004年出版了「金瓜石-金仔山的黃金歲月」繪本一書，將自己的礦山回憶以文字及插畫方式呈現給大家。弟弟蕭錦耀先生從事廣告設計業，擁有一雙巧手的他，將礦山代表性的礦業設備及建物以模型方式再現，其作工之精細，讓參觀的每個人都嘆為觀止。

金瓜石的五大運礦系統很特別，有架空索道，斜坡索道，無極索道，平面，還有電梯。記者...
金瓜石的五大運礦系統很特別，有架空索道，斜坡索道，無極索道，平面，還有電梯。記者吳淑君／攝影
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張傳益對中山堂電影院印象最深刻，也認為它的模型做的最像。記者吳淑君／攝影
張傳益對中山堂電影院印象最深刻，也認為它的模型做的最像。記者吳淑君／攝影
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金瓜石文化館。記者吳淑君／攝影
金瓜石文化館。記者吳淑君／攝影
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金瓜石的五大運礦系統很特別，有架空索道，斜坡索道，無極索道，平面，還有電梯。記者...
金瓜石的五大運礦系統很特別，有架空索道，斜坡索道，無極索道，平面，還有電梯。記者吳淑君／攝影
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蕭錦耀、蕭錦章兄弟，年輕時在外打拼，內心始終惦記著美麗的家鄉。兩人回到故鄉和在地...
蕭錦耀、蕭錦章兄弟，年輕時在外打拼，內心始終惦記著美麗的家鄉。兩人回到故鄉和在地舊友共同成立了 金瓜石文化館 。圖／取自黃金博物館臉書
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他們把金瓜石的運礦系統模型做出來，而且是會動的模型，栩栩如生。記者吳淑君／攝影
他們把金瓜石的運礦系統模型做出來，而且是會動的模型，栩栩如生。記者吳淑君／攝影
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金瓜石的五大運礦系統很特別，有架空索道，斜坡索道，無極索道，平面，還有電梯。記者...
金瓜石的五大運礦系統很特別，有架空索道，斜坡索道，無極索道，平面，還有電梯。記者吳淑君／攝影
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他們把金瓜石的運礦系統模型做出來，而且是會動的模型，栩栩如生。記者吳淑君／攝影
他們把金瓜石的運礦系統模型做出來，而且是會動的模型，栩栩如生。記者吳淑君／攝影
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金瓜石電影老街

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