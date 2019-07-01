影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



金瓜石最興盛時期，年產7萬兩黃金，被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，聚集了好幾萬人在此一圓淘金夢，當年，有醫院有電影院有老街，熱鬧不已，但停採後人口外流嚴重，建物倒塌毀損，地方上有一群人不忍心看家鄉繼續沒落，募款籌設金瓜石文化館，把共同記憶「蓋」回來，吸引許多人參觀。

金瓜石文化館發起人之一的張傳益指出，金瓜石祈堂老街已經沒落30年，他們想到發展觀光產業，看能不能留住年輕人，為老街欄杆上色是第一步，雖然被罵翻，但人潮的確多了，他們再利用活動中心開設金瓜石文化館，喚起大家對礦山文化的記憶，這是第二步，目前只有周五，六，日開館。

他和蕭錦耀，蕭錦章幾個在地朋友，把金瓜石最具代表的建築物，例如醫院，電影院，圖書館，俱樂部，再「蓋」回來，共做了13座模型，4、5座會動的索道，籌備半年，最近開館，很多人募名而來。

張傳益說，他對中山堂電影院印象最深刻，它的模型也做的最像。位於時雨中學的中山堂，他們小時候都跟著大人去看二輪電影，蔣公生日那天，大家排隊行三鞠躬禮就可以領壽桃。

當礦工很危險，大家喜歡結拜，都在允發食堂辦桌，這家店的卜肉很有名，什錦麵也很好吃，但那個懷念的味道現在吃不到了。

金瓜石的五大運礦運輸也很特別，有架空索道，斜坡索道，無極索道，平面，還有電梯，他們也把模型做出來，而是是會動的模型，栩栩如生。

黃金博物館臉書小編，最近分享的礦山人物，就是蕭錦耀和蕭錦章兄弟，他們在金瓜石出生，年輕時在外打拼，內心始終惦記著美麗的家鄉。多年後回到故鄉和在地舊友們共同成立了 金瓜石文化館 。